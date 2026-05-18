Za nami pierwszy dzień mistrzostw Europy. Polacy poza czołówką

W poniedziałek rozegrano po cztery wyścigi. Valkevich, która w listopadzie podczas tej imprezy na Sycylii zamknęła czołową „10”, a dwa lata temu w Cagliari wywalczyła brązowy medal, plasuje się na 15. pozycji w klasyfikacji generalnej.

Wśród zawodniczek ze Starego Kontynentu ponownie jest 10., bowiem w regatach biorą także udział żeglarki spoza Europy. Stawkę 75 deskarek z 30 krajów otwiera aktualna wicemistrzyni świata Tamar Steinberg z Izraela, która wyprzedza Chinkę Wenqi Li oraz Nowozelandkę Aimee Bright.

Tarnowski to z kolei triumfator tej imprezy w 2024 roku na Sardynii, natomiast rok temu na innej włoskiej wyspie uplasował się tuż za podium. Po pierwszym dniu regat w Portugalii reprezentant sopockiego klubu zajmuje 18. lokatę.

Ne czele 117 żeglarzy z 40 państw znajduje się ubiegłoroczny brązowy medalista ME Brytyjczyk Finn Hawkins, drugi jest Duńczyk Johan Soe, a trzeci broniący tytułu Holender Luuc van Opzeeland.

Mistrzostwa zakończą się w sobotę, kiedy zaplanowano serię medalową.

KP, PAP