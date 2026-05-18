Zastal o krok od półfinału! Pewna wygrana na własnym parkiecie

W wyjściowym składzie gości pojawili się Tomasz Gielo i Nemanja Popović - szczególnie ten drugi od początku był aktywny. Szybko do remisu doprowadził jednak Jayvon Maughmer. Po chwili Amerykanin dawał już przewagę Zielonogórzanom. Ostatecznie po zagraniu Dwighta Wilsona po 10 minutach było 17:12.

ZOBACZ TAKŻE: Było bardzo blisko! Zadecydowała końcówka

W drugiej kwarcie po trójce Krzysztofa Sulimy gospodarze uciekli już na dziewięć punktów. Jeremy Roach dwoił się i troił, aby zmienić sytuację przyjezdnych. Po zagraniu Mateusza Kostrzewskiego przegrywali już tylko trzema punktami. Phil Fayne pokazywał później rewelacyjne wsady, a prowadzenie Orlen Zastalu urosło do 10 punktów. Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 42:34.

Zaraz po przerwie Andrzej Mazurczak i Krzysztof Sulima dawali już 13 punktów przewagi ekipie trenera Arkadiusz Miłoszewskiego. Przyjezdni nie potrafili rozkręcić się w ataku, a tym samym realnie nie odrabiali strat. Dopiero później - dzięki zagraniu 2+1 Tomasza Gielo - zbliżyli się na siedem punktów. Swoje akcje dołożyli Conley Garrison oraz Filip Matczak, a po 30 minutach było 61:50.

Kolejny rzut z dystansu Patricka Cartiera w czwartej kwarcie oznaczał już 16 punktów przewagi gospodarzy. Dopiero na około trzy minuty przed końcem dzięki zagraniu Mateusza Kostrzewskiego ekipa trenera Macieja Majcherka potrafiła znowu zbliżyć się na siedem punktów. W końcówce ważne trójki trafili jednak Mazurczak i Cartier. Ostatecznie Orlen Zastal zwyciężył 84:70 i prowadzi w serii 2-1.

Najlepszym zawodnikiem gospodarzy był Andrzej Mazurczak z 9 punktami, 7 zbiórkami i 12 asystami. Jeremy Roach zdobył dla gości 18 punktów i 4 zbiórki.

Orlen Zastal Zielona Góra - King Szczecin 84:70 (17:12, 25:22, 19:16, 23:20)

Stan rywalizacji play off (do trzech zwycięstw): 2-1 dla Zastalu. Czwarty mecz odbędzie się w czwartek także w Zielonej Górze.

Punkty:

Orlen Zastal Zielona Góra: Patrick Cartier 15, Conley Garrison 14, Jayvon Maughmer 13, Phil Fayne 11, Andrzej Mazurczak 9, Jakub Szumert 9, Krzysztof Sulima 6, Dwight Allen Wilson 4, Chavaughn Lewis 2, Filip Matczak 1, Miłosz Majewski 0

King Szczecin: Jeremy Roach 18, Nemanja Popović 13, Noah Freidel 10, Mateusz Kostrzewski 10, Tomasz Gielo 8, Anthony Roberts 6, Jovan Novak 5, Max Egner 0, Malcolm Dandridge 0, Przemysław Żołnierewicz 0

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

PLK.pl