Zawodnik Widzewa Łódź z powołaniem na MŚ! Zabrakło za to gwiazdy Jagiellonii Białystok
Piłkarz Widzewa Łódź Steve Kapuadi został powołany przez selekcjonera Sebastiena Desabre do reprezentacji Demokratycznej Republiki Konga na mistrzostwa świata, które rozpoczną się 11 czerwca w Ameryce Północnej.
Marek Papszun i Steve Kapuadi
W kadrze zabrakło natomiast miejsca dla gwiazdy Jagiellonii Białystok Afimico Pululu.
Podczas mistrzostw świata Demokratyczna Republika Konga zagra w grupie K z Portugalią, Kolumbią i Uzbekistanem.
