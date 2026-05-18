Znamy nową kapitan reprezentacji siatkarek! To ona zastąpi Agnieszkę Korneluk

Sezon klubowy ledwo dobiegł końca, a już rozpoczynamy turnieje reprezentacyjne. Polskie siatkarki w dniach 22-24 maja wezmą udział w zawodach w Genui. Później wystartują w Lidze Narodów, a na koniec w mistrzostwach Europy.

Od dłuższego czasu funkcję kapitana zespołu prowadzonego przez Stefano Lavariniego pełniła Agnieszka Korneluk. Przypomnijmy, że utytułowana środkowa niedawno poinformowała o zakończeniu sportowej kariery.

Do tej pory nierozstrzygnięta pozostawała kwestia tego, kto zostanie nową kapitan reprezentacji Polski. Sezon tuż-tuż, a spekulacji było coraz więcej. Jak się okazuje, wszystko już wiadomo.

Na stronie internetowej volleyballworld.com, odpowiedzialnej za rozgrywki Ligi Narodów, opublikowano składy na zbliżające się wielkimi krokami rozgrywki. Poinformowano także, że najbardziej reprezentatywną funkcję w kadrze podczas tego turnieju będzie pełniła libero Aleksandra Szczygłowska.

Pierwszy mecz polskich siatkarek w Lidze Narodów odbędzie się 3 czerwca. Biało-Czerwone w chińskim Nankin zmierzą się z Belgijkami. Pełen terminarz rozgrywek Polek w sezonie reprezentacyjnym można znaleźć TUTAJ.

