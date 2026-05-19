Alcaraz nie zagra na tegorocznym Wimbledonie! Kontuzja znów pokrzyżowała plany

"Moje leczenie przebiega pomyślnie i czuję się już dużo lepiej, ale niestety wciąż nie jestem gotowy, aby grać. Dlatego muszę się wycofać z turniejów na kortach trawiastych w Queen's Clubie i Wimbledonie" - ogłosił w internecie siedmiokrotny triumfator imprez wielkoszlemowych w singlu.

Drugi w światowym rankingu Hiszpan z powodu urazu nadgarstka opuścił już turnieje w Barcelonie, Madrycie i Rzymie, a zabraknie go także w rozpoczynającym się w niedzielę wielkoszlemowym French Open w Paryżu.

12 kwietnia Alcaraz przegrał z Włochem Jannikiem Sinnerem w finale turnieju Masters 1000 w Monte Carlo i stracił na jego rzecz pozycję numer 1 na liście ATP. Dwa dni później wygrał w pierwszej rundzie w Barcelonie z Finem Otto Virtanenem, ale w trakcie meczu korzystał z pomocy fizjoterapeuty, a potem wycofał się z dalszej rywalizacji.

W finale ubiegłorocznych zmagań na londyńskiej trawie 23-latek z El Palmar przegrał z Sinnerem 6:4, 4:6, 4:6, 4:6.

PAP