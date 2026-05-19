Będzie wielki powrót do Polski? "Jeśli tylko pojawi się propozycja..."

Anastasi to jeden z najważniejszych trenerów męskiej siatkówki w naszym kraju w XXI wieku. Jako selekcjoner reprezentacji Polski wygrał Ligę Światową oraz sięgnął po brązowy medal mistrzostw Europy i srebrny Pucharu Świata. Z kolei z Treflem Gdańsk cieszył się z dwukrotnego triumfu w Pucharze Polski, srebra i brązu PlusLigi oraz triumfu w Superpucharze Polski. Do tego należy dodać brązowy krążek PlusLigi z Projektem Warszawa.

To właśnie praca w stolicy była ostatnim polskim rozdziałem dla 66-latka. W sezonie 2022/2023 prowadził Sir Safety Perugia, z którą sięgnął po Superpuchar Włoch oraz Klubowe Mistrzostwo Świata, natomiast w latach 2023-2025 dowodził Piacenzą.

Niewykluczone, że niebawem ponownie zobaczymy Anastasiego w Polsce. Włoch pokochał nasz kraj ze wzajemnością, ale nade wszystko jest cały czas uważany za topowego szkoleniowca w Europie. To zatem łakomy kąsek dla wielu klubów.

- Jeśli tylko pojawi się propozycja, z wielką przyjemnością ponownie pojawię się w Polsce. Możliwości jest zawsze wiele, ale jednocześnie jestem otwarty na każdy kierunek. Polska to mój dom, do którego muszę co jakiś czas wracać - przyznał Anastasi w rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet.

PlusLiga z chęcią przywitałaby Anastasiego z powrotem, ale i Anastasi z pewnością chciałby ponownie pracować w PlusLidze, która uważana jest za jedne z najlepszych i najmocniejszych rozgrywek siatkarskich na świecie. Dowodem na to niedawny turniej finałowy Champions League, w którym oprócz ekip z Włoch i Turcji udział wzięły dwie drużyny z Polski.

- Co o tym pomyślałem? Że Turyn doświadczy prawdziwej inwazji Polaków (śmiech). Uważam, że obecnie PlusLiga pod każdym względem prezentuje wysoki poziom siatkarski. Ja znam to z doświadczenia, ale teraz w Italii również możemy śledzić w niej rywalizację. Nie da się ukryć, że PlusLiga jest obecnie jedną z najważniejszych lig na świecie - rzekł Włoch.

