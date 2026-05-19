Bolesna porażka polskich siatkarzy w finale LM. Bieniek zwrócił się do kibiców

Wyrównany pierwszy set. Później dominacja Perugii



Rok po roku powtórzył się skład finału siatkarskiej Ligi Mistrzów. O miano najlepszej drużyny w Europie ponownie walczyły Aluron CMC Warta Zawiercie oraz Sir Sicoma Monini Perugia. Przed rokiem po zaciętej walce lepsi byli Włosi, którzy wygrali 3:2. Początek tegorocznego finału w Turynie również zwiastował podobne emocje. W pierwszej partii gra toczyła się na przewagi. Zawiercianie mieli swoją piłkę setową, jednak jej nie wykorzystali. Rywale byli skuteczniejsi i to oni wygrali 29:27.

Niestety od drugiego seta gra podopiecznych Michała Winiarskiego się posypała. Widać było, że mają w głowach przegraną na przewagi partię. Na boisku oglądaliśmy dominację zawodników z Perugii, którzy przeważali w każdym elemencie siatkarskiego rzemiosła. Wygrali kolejno 25:18 i 25:15, zapewniając sobie triumf w Lidze Mistrzów. Powody do radości miał Kamil Semeniuk, czyli jeden z liderów Perugii. Dla niego to czwarte zwycięstwo w tych rozgrywkach w karierze.

Mateusz Bieniek docenia srebrny medal



W pomeczowym wywiadzie z Marcinem Lepą z Polsatu Sport Mateusz Bieniek nie ukrywał, że w tym momencie zawodnicy Perugii są najlepsi na świecie i grają kompletną siatkówkę. W efekcie poza pierwszym setem Aluron CMC Warta Zawiercie nie była w stanie nawiązać wyrównanej walki.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Środkowy docenia jednak kolejny sukces swojego klubu. Najlepiej potwierdzają to jego słowa: "W finałach chce grać każdy, a może niewielu". Zaapelował też o to, aby docenić zdobywane medale.

PGE Projekt bez brązowego medalu



W małym finale oglądaliśmy PGE Projekt Warszawa. Trzeci zespół tego sezonu PlusLigi rywalizował z tureckim Ziraatem Bankasi. Prowadził już 2:1, jednak rywale odwrócili losy rywalizacji. To Turcy wygrali 3:2 i po raz pierwszy w historii sięgnęli po medal Ligi Mistrzów.

Powody do radości miał Tomasz Fornal, czyli jeden z liderów Ziraatu w tym sezonie. Już teraz wiemy, że nie będzie grał dalej w Turcji. Wiele wskazuje na to, że zasili jeden z klubów PlusLigi. Czy dołączy do Aluron CMC Warty Zawiercie i pomoże jej w kolejnym sezonie Ligi Mistrzów?

Polsat Sport