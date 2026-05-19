Co za mecz! Legia Warszawa wypuściła awans z rąk

Koszykówka

Co za emocje w trzecim meczu ćwierćfinału play-off ORLEN Basket Ligi w Dąbrowie Górniczej! MKS pokonał Legię Warszawa 92:91 i przegrywa już tylko 1-2 w serii. Mecz nr 4 w czwartek o godz. 18:00.

Legia Warszawa przegrała z MKS-em Dąbrowa Górnicza w trzecim meczu ćwierćfinału ORLEN Basket Ligi

W spotkanie lepiej weszli gospodarze, którzy po trafieniach Rona Curry'ego i Justina Graya prowadzili pięcioma punktami. Straty szybko starał się odrabiać Carl Ponsar. Po chwili jednak Jakub Musiał i Luther Muhammad znowu pozwolili MKS odskoczyć. Do remisu doprowadził później Race Thompson, ale po akcji Marcina Piechowicza po 10 minutach było 27:25.

 

Drugą kwartę Legia rozpoczęła od serii 0:9 i po wsadzie Jayvona Gravesa miała siedem punktów przewagi. Dzięki temu zaczęła przejmować inicjatywę - nawet mimo późniejszych trójek Curry'ego i Graya. Do ataku włączył się także Ojars Silins, a dzięki rzutom wolnym Ponsara pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 45:53.

 

Po przerwie szybko dwie trójki dołożył Andrzej Pluta, a zespół trenera Heiko Rannuli miał 14 punktów przewagi. Dąbrowianie nie zamierzali się jednak poddawać - po późniejszych zagraniach Luthera Muhammada i Adriana Boguckiego zbliżyli się na trzy punkty. Amerykanin się nie zatrzymywał i wyprowadzał swój zespół na prowadzenie. Race Thompson jeszcze zmieniał sytuację, ale po trójce Jakuba Musiała po 30 minutach było 71:70.

 

Czwarta kwarta była bardzo wyrównana - właściwie każda kolejna akcja zmieniała sytuację. Dopiero na około cztery minuty przed końcem po rzucie z dystansu Ojarsa Silinsa goście uciekli na sześć punktów. Do kolejnego remisu doprowadził jednak EJ Montgomery, a prowadzenie gospodarzom dawał Macin Piechowicz. DJ Brewton wyrównywał trafieniem z dystansu! Kluczowe trafienie zanotował Muhammad. W ostatniej akcji faulowany Brewton trafił tylko jeden rzut wolny, a to oznaczało zwycięstwo MKS 92:91.

 

Najlepszym strzelcem gospodarzy był Jakub Musiał z 18 punktami i 2 zbiórkami. DJ Brewton zanotował 19 punktów i 5 asyst dla gości.

 

 

ORLEN Basket Liga - 3. mecz ćwierćfinału fazy play-off

MKS Dąbrowa Górnicza - Legia Warszawa 92:91 (27:25, 18:28, 26:17, 21:21)

Stan rywalizacji play off (do trzech zwycięstw): 1-2

 

MKS Dąbrowa Górnicza: Jakub Musiał 18, Luther Muhammad 16, Marcin Piechowicz 16, Justin Gray 12, Roland Curry 11, E.J. Montgomery 6, Adrian Bogucki 6, Aleksander Załucki 3, Martin Peterka 2, Dale Bonner 2;

 

Legia: Dominic Brewton 19, Ojars Silins 16, Andrzej Pluta 15, Race Thompson 12, Carl Ponsar 11, Jayvon Graves 10, Michał Kolenda 8, Wojciech Tomaszewski 0, Matthias Tass 0.

