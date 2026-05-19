Czas pożegnań w polskim klubie siatkarskim! Odchodzi siedmiu zawodników

Kamil Kosiba, Adam Kowalski, Bartłomiej Mordyl, Dimitrios Mouchlias, Wiktor Rajsner, Patryk Szczurek oraz Axel Truhtchev to siatkarze, którzy odchodzą ze Stali Nysa. Z klubem pożegnali się również asystent trenera Tomasz Wasilkowski oraz fizjoterapeuta Daniel Ochrymczuk.

"Panowie, dziękujemy Wam za wszystko, co wnieśliście do tej drużyny. Życzymy powodzenia na kolejnych etapach - sportowych i nie tylko. Do zobaczenia na siatkarskich parkietach!" – napisała Stal Nysa w mediach społecznościowych.

Wcześniej klub przekazał informację, że Robert Prygiel, po pięciu latach pracy w klubie, przestał pełnić funkcję prezesa zarządu. Jego miejsce zajął Arkadiusz Olejniczak.

Stal Nysa w 2025 roku niespodziewanie spadła z PlusLigi. W minionym sezonie nyscy siatkarze również sprawili swoim kibicom niemiłą niespodziankę. Mieli walczyć o awans, a tymczasem odpadli już w ćwierćfinale po porażce z BBTS Bielsko-Biała i zostali sklasyfikowani na piątym miejscu.

