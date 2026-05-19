Drugi sezon w tych samych barwach! Klub przedłużył współpracę z polską siatkarką

Weronika Sobiczewska (rocznik 1999) w swej karierze reprezentowała barwy klubów: UKS Ósemka Siedlce, SMS PZPS Szczyrk, San Pajda Jarosław, UNI Opole (2018-20), WTS Solna Wieliczka (2020-21), ŁKS Commercecon Łódź (2021-22), BKS Bostik Bielsko-Biała (2022-23) oraz PGE Grot Budowlani Łódź (2023-25).

W 2025 roku została siatkarką ITA Tools Stali Mielec. W minionym sezonie zagrała w 20 meczach tej drużyny i zdobyła 239 punktów. W ciągu pięciu sezonów gry w Tauron Lidze rozegrała łącznie 103 spotkania. Jak się okazało, kolejny sezon spędzi w drużynie z Mielca.

"Są zawodniczki, które swoją energią napędzają drużynę, a są też takie, które w najważniejszych momentach dają zespołowi pewność i spokój. Sobi potrafi połączyć jedno i drugie – charakter do walki z opanowaniem, które daje drużynie stabilność" – przeczytaliśmy w mediach społecznościowych klubu.

– Poprzedni sezon pokazał, że potrafimy wygrywać z najlepszymi. Mam nadzieję, że nadchodzące rozgrywki przyniosą jeszcze więcej pozytywnych emocji i radości dla was, kibiców – powiedziała atakująca Stali.