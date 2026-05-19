Dziki ponownie na prowadzeniu. Ekipa z Warszawy bliżej półfinału

Spotkanie od początku było bardzo wyrównane - dopiero późniejsze trafienia Darnella Edge'a dały trzy punkty przewagi gospodarzom. Po chwili kolejne zagranie Bena Vander Plasa podwoiło tę różnicę. Po wsadzie Krzysztofa Kempy Dziki były już lepsze o 11 punktów. Sopocianie mogli liczyć jednak na Paula Scruggsa, który krok po kroku zmniejszał straty. Rzuty wolne Kaspra Suurorga sprawiły, że po 10 minutach było tylko 22:18.

Jakub Schenk zaraz na początku drugiej kwarty dawał przewagę Sopocianom. Sytuację ponownie szybko zmieniali Rivaldo Soares oraz Vander Plas. Goście jednak nadal byli blisko, a do kolejnego remisu doprowadzał Scruggs. Grant Sherfield dał im jeszcze na prowadzenie. Końcówka pierwszej połowy była szalona! Po trójkach Edge'a i Vander Plasa było 45:42.

Po przerwie drużyna trenera Marco Legovicha ponownie zaczęła budować przewagę - po rzutach wolnych Łukasza Frąckiewicza była lepsza o siedem punktów. Obie ekipy nie imponowały w ataku, ale to gospodarze dyktowali warunki. Dopiero później duet Kasper Suurorg - Paul Scruggs starał się zmieniać sytuację. M. in. po zagraniu Krzysztofa Kempy po 30 minutach było 61:56.

Zaraz na początku czwartej kwarty kolejne akcje Łukasza Frąckiewicza oraz Darnella Edge’a oznaczały już 12 punktów przewagi ekipy z Warszawy. Teraz drużynie trenera Mikko Larkasa zdecydowanie trudniej było wrócić do rywalizacji. W końcówce postraszyła jednak rywali - po serii 0:12 i rzutach Granta Sherfielda przegrywała już tylko pięcioma punktami! W ważnych momentach nie zawiedli jednak Vander Plas oraz Horton! Ostatecznie Dziki wygrały 85:78.

Najlepszym zawodnikiem gospodarzy był Darnell Edge z 20 punktami i 5 zbiórkami. Paul Scruggs zrobił dla gości 22 punkty, 11 zbiórek i 5 asyst.

ORLEN Basket Liga - 3. mecz ćwierćfinału fazy play-off

Dziki Warszawa - Energa Trefl Sopot 85:78 (22:18, 23:24, 16:14, 24:22)

Stan rywalizacji (do trzech zwycięstw): 2-1

Dziki: Darnell Edge 20, Bennett Vander Plas 18, Landrius Horton 13, Rivaldo Soares 10, Łukasz Frąckiewicz 10, Krzysztof Kempa 4, Grzegorz Kamiński 4, Ody Oguama 4, Tahlik Chavez 2;

Energa Trefl: Paul Scruggs 22, Grant Sherfield 18, Kasper Suurorg 14, Jakub Schenk 9, Mindaugas Kacinas 5, Szymon Zapała 4, Kenneth Goins 4, Dylan Addae-Wusu 2, Szymon Nowicki 0.

