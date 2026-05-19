Finał Ligi Konferencji: Crystal Palace - Rayo Vallecano. Transmisja i stream online. Gdzie obejrzeć?

Crystal Palace zapewniło sobie już utrzymanie w Premier League, ale ma przed sobą dwa niezwykle ważne mecze. Najpierw zmierzy się z Arsenalem, który jest już o krok od zdobycia mistrzostwa Anglii. Następnie piłkarze Olivera Glasnera rozegrają wielki finał Ligi Konferencji, w którym zmierzą się z Rayo Vallecano.

Początek rozgrywek nie był jednak zbyt udany w ich wykonaniu. W fazie ligowej zajęli dopiero 10. miejsce po porażce z AEK Larnaka czy remisie z fińskim KuPS. Potem wyeliminowali jednak w 1/16 finału Zrinjski Mostar.

W kolejnej fazie Crystal Palace udanie zrewanżowało się cypryjskiej drużynie i wygrało w dwumeczu 2:1. Wymagający był również ćwierćfinał, natomiast po pierwszym wygranym spotkaniu na własnym stadionie 3:0, Fiorentina nie dała rady odrobić strat w rewanżu. Z kolei w półfinale drużyna Glasnera pewnie pokonała w dwumeczu pogromcę Lecha Poznań Szachtar Donieck.

Rayo zaprezentowało się dużo lepiej już w fazie ligowej. Nie dość, że pokonało m.in. Lecha oraz Jagiellonię Białystok, to ostatecznie zajęło piąte miejsce i bezpośrednio awansowało do 1/8 finału.

Jego pierwszym rywalem w fazie pucharowej był Samsunspor. Ten przegrał na własnym stadionie 1:3 i nie był w stanie wywalczyć choćby dogrywki w rewanżu.

Piłkarze Inigo Pereza ponownie świetnie spisali się w pierwszym ćwierćfinałowym meczu i wygrali z AEK Ateny 3:0. Grecki zespół robił, co mógł w rewanżu, ale w dwumeczu przegrał finalnie 3:4.

Półfinałowe starcia z RC Strasbourg nie były zbyt efektowne. Rayo wygrało oba 1:0. Dwukrotnie na listę strzelców wpisał się Alemao, o którym było głośno w kontekście potencjalnego powołania do reprezentacji Polski.

Finał Ligi Konferencji: Crystal Palace - Rayo Vallecano. Gdzie obejrzeć?



Finał Ligi Konferencji Crystal Palace - Rayo Vallecano odbędzie się w środę 27 maja. Transmisja od godziny 20:50 w Polsacie Sport Premium 1 oraz w internecie na Polsat Box Go. Przedmeczowe studio rozpocznie się o godzinie 19:00. Zapraszamy także na magazyn o godzinie 23:45.

