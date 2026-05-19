Finał Ligi Europy UEFA 20 maja w Polsacie Sport Premium 1 i Polsat Box Go 

Dla drużyny z Freiburga to absolutny debiut w finale piłkarskich rozgrywek UEFA. Natomiast klub z Birmingham liczy na swoje pierwsze trofeum europejskie od 1982 roku. Szkoleniowiec Aston Villi, Unai Emery, wyspecjalizował się w wygrywaniu Ligi Europy UEFA i jak dotąd dokonał tej sztuki czterokrotnie. Mecz odbędzie się w Stambule na oczach kilkudziesięciu tysięcy fanów zgromadzonych na trybunach i milionach przed telewizorami na całym świecie. W Polsacie Sport Premium 1 transmisji towarzyszyć będzie rozbudowany program studyjny.



Wyjątkowy wieczór piłkarski w Polsacie Sport Premium 1 i Polsat Box Go



Przedmeczowe studio w Polsacie Sport Premium 1 rozpocznie się o godzinie 19:00. Gośćmi Przemysława Iwańczyka będą Tomasz Hajto, Roman Kołtoń, Dariusz Kubicki i Tomasz Urban. Eksperci omówią drogę obydwu drużyn do finału. Atuty poszczególnych zespołów zostaną zaprezentowane między innymi w formie interaktywnych analiz taktycznych. Transmisja meczowa wystartuje o 20:50, a przy mikrofonach komentatorskich wprost z trybun stadionu w Stambule pracować będą Bożydar Iwanow i Maciej Żurawski. Po zakończeniu meczu goście Przemysława Iwańczyka szczegółowo omówią wszystkie boiskowe wydarzenia, a widzowie będą mogli obejrzeć obszerny skrót ze wszystkimi golami.



Liga Europy i Liga Konferencji UEFA aż do 2031 roku w Grupie Polsat Plus



Grupa Polsat Plus wygrała przetarg na wyłączne prawa do pokazywania rozgrywek Ligi Europy UEFA oraz Ligi Konferencji UEFA do sezonu 2030/2031 włącznie. Są to jedyne rozgrywki klubowe, w których udział mają zagwarantowane polskie drużyny. Transmisje meczowe dostępne są w kanałach Polsat Sport Premium oraz w streamingu Polsat Box Go, w tym na urządzeniach mobilnych. Skróty wszystkich spotkań oraz najciekawsze akcje oglądać można także na Polsatsport.pl oraz w social mediach i serwisie YouTube.



Kanały sportowe Polsatu oglądać można także w streamingu internetowym na platformie Polsat Box Go. Szczegółowy plan transmisji dostępny jest w portalu Polsatsport.pl. Z ofertą publicznego odtwarzania dla obiektów HoReCa można zapoznać się pod adresem www.publiczneodtwarzanie.pl.

Informacja Prasowa