Gala Polskiej Ligi Siatkówki. Transmisja TV oraz stream online. Gdzie obejrzeć?

Na Gali zostaną wręczone nagrody w następujących kategoriach: siatkarka sezonu, siatkarz sezonu, odkrycie sezonu Tauron Ligi i PlusLigi, obcokrajowiec sezonu Tauron Ligi i PlusLigi, MVP PLS 1. Ligi, trener sezonu Tauron Ligi i PlusLigi oraz odkrycie trenerskie sezonu.

Dodatkowo poznamy laureatów w kategorii Diamenty PLS oraz złote odznaki PLS.

Warto podkreślić, że w środowy wieczór podczas Gali zostaną zainaugurowane obchody 50-lecia wywalczenia przez reprezentację Polski złotych medali olimpijskich na igrzyskach w Montrealu. Nie zabraknie zatem członków legendarnej ekipy Huberta Wagnera.

– Bardzo się cieszę, że będziemy mogli wspólnie świętować udany sezon a także łączyć pokolenia, czyli spotkać się z mistrzami olimpijskimi sprzed 50 laty. Gala najlepszej ligowej siatkówki już na stałe wkomponowała się w tradycję środowiska i każdego roku jest okazją do zgromadzenia najlepszych z najlepszych. To także szansa na wyróżnienie naszych partnerów biznesowych, bez których tak dynamiczny rozwój rozgrywek nie byłby możliwy. Dysponujemy w tym momencie wspaniałym potencjałem sportowym, ale nie wolno nam zapominać o tych, dzięki którym cała polska siatkówka miała możliwość wzrostu. Jestem niezwykle dumny, że poza dzisiejszymi gwiazdami tego sportu, będą nam towarzyszyć mistrzowie olimpijscy z 1976 roku. Dlatego serdecznie zapraszam naszych kibiców do śledzenia gali w Polsacie Sport - podkreślił prezes Polskiej Ligi Siatkówki, Artur Popko, cytowany przez oficjalną stronę PlusLigi.

Gdzie obejrzeć Galę Polskiej Ligi Siatkówki? O której godzinie?

Transmisja Gali Polskiej Ligi Siatkówki w środę 20 maja od godz. 20:00 w Polsacie Sport 1, Polsacie Box Go oraz na Polsatsport.pl.

