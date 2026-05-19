Gigantyczna rewolucja w klubie PlusLigi! Odeszły największe gwiazdy i trener

Zespół, który występował w PlusLidze pod nazwą Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa, zakończył sezon 2025/26 na ostatnim, 14. miejscu w lidze, a przed spadkiem uchroniło go jedynie wycofanie się z rozgrywek z powodu kłopotów finansowych JSW Jastrzębskiego Węgla.

Jak poinformował klub w komunikacie, pod Jasną Górą nie będą dłużej występować: argentyński rozgrywający Luciano De Cecco, irański przyjmujący Milad Ebadipour, czeski atakujący Patrik Indra i jego francuski zmiennik Samuel Jeanlys, a także przyjmujący Bartłomiej Lipiński, środkowi Sebastian Adamczyk i Damian Radziwon oraz libero Bartosz Makoś.

Z Norwida odchodzą także szkoleniowcy - Chorwat Ljubomir Travica, drugi trener Juan Mendez z Argentyny oraz odpowiedzialny za przygotowanie motoryczne Paweł Gaszyński.

Klub jednocześnie przekazał, że „intensywnie pracuje nad dopięciem składu zespołu oraz sztabu szkoleniowego”, a informacje w tej kwestii mają pojawić się „w najbliższym czasie”.

BS, PAP