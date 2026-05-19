Gigantyczna rewolucja w klubie PlusLigi! Odeszły największe gwiazdy i trener

Siatkówka

Cały sztab szkoleniowy i większość siatkarzy, którzy w minionym sezonie grali w występującej w PlusLidze drużyny Norwida Częstochowa, opuszcza klub - poinformowano w środę.

Siatkarze w niebieskich koszulkach rozmawiają na boisku siatkarskim.
fot. PAP
Siatkarze Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa pożegnani przez klub
Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa
Luciano De Cecco
Patrik Indra

Zespół, który występował w PlusLidze pod nazwą Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa, zakończył sezon 2025/26 na ostatnim, 14. miejscu w lidze, a przed spadkiem uchroniło go jedynie wycofanie się z rozgrywek z powodu kłopotów finansowych JSW Jastrzębskiego Węgla.

 

ZOBACZ TAKŻE: Trener odkrył karty! Siatkarską reprezentację Polski czeka trudna przeprawa

 

Jak poinformował klub w komunikacie, pod Jasną Górą nie będą dłużej występować: argentyński rozgrywający Luciano De Cecco, irański przyjmujący Milad Ebadipour, czeski atakujący Patrik Indra i jego francuski zmiennik Samuel Jeanlys, a także przyjmujący Bartłomiej Lipiński, środkowi Sebastian Adamczyk i Damian Radziwon oraz libero Bartosz Makoś.

 

Z Norwida odchodzą także szkoleniowcy - Chorwat Ljubomir Travica, drugi trener Juan Mendez z Argentyny oraz odpowiedzialny za przygotowanie motoryczne Paweł Gaszyński.

 

Klub jednocześnie przekazał, że „intensywnie pracuje nad dopięciem składu zespołu oraz sztabu szkoleniowego”, a informacje w tej kwestii mają pojawić się „w najbliższym czasie”. 

BS, PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
LUCIANO DE CECCOPATRIK INDRAPLUSLIGASIATKÓWKASTEAM HEMARPOL POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Najlepsze zagrywki w Lidze Mistrzów
Zobacz także

Tak wyglądał ten sezon Ligi Mistrzów! Te akcje trzeba zobaczyć (WIDEO)

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 