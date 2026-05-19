Rozpływają się nad Pajor! Co za słowa przed finałem Ligi Mistrzyń

"Podwójne wyzwanie dla Pajor w Oslo" - brzmi tytuł tekstu. "Napastniczka Barcelony chce zakończyć sezon jako samodzielna królowa strzelczyń i po raz pierwszy w karierze sięgnąć po Ligę Mistrzyń, po pięciu przegranych finałach" - napisano. Dodano, że są to ambitne zadania, które nie będą jednak łatwe w starciu z potężnym Olympique Lyon.

Dziennikarz Jordi Batalla zaznaczył, że bramki Pajor były kluczowe dla Barcelony, by dotrzeć do wielkiego finału Ligi Mistrzyń. Polka zdobyła ich dotąd dziewięć.

Najpierw zanotowała dublet przeciwko Bayernowi. Następnie zdobyła bramkę w spotkaniach z Chelsea oraz Benficą, a w fazie pucharowej strzeliła trzy gole w dwumeczu z Realem Madryt oraz dwa w półfinale z Bayernem Monachium. "Niesamowite liczby" - czytamy.

29-latka jest liderką klasyfikacji strzelczyń razem z Alessią Russo z Arsenalu. Reprezentantka Anglii nie będzie miała jednak okazji, by poprawić wynik, gdyż jej zespół odpadł z rywalizacji.

Pajor była już królową strzelczyń tych rozgrywek w sezonie 2022/23, grając w Wolfsburgu - strzeliła wówczas dziewięć goli. Łącznie ma na koncie 42 bramki w LM, co daje jej dziewiąte miejsce w klasyfikacji wszech czasów. Jeśli pokona bramkarkę Lyonu, awansuje jednak na siódmą lokatę.

Głównym celem będzie jednak "przełamać pecha" w finałach Ligi Mistrzyń. Pajor przegrała pięć finałów - cztery z Wolfsburgiem oraz ten ubiegłoroczny, który pozostawił "zaklejoną ranę". "Do Barcelony przyszła z ambicją zdobycia Ligi Mistrzyń, a w zeszłym roku Arsenal odebrał jej marzenie i wygrał 1:0" - podsumowano.

Wielki finał odbędzie się w sobotę 23 maja. Początek o godz. 18:00.