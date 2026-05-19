Iwanow: „Klinika w Schwarzwaldzie”. Freiburg zdrowy i bez względu na wynik zwycięski

Ktoś powie, że to żaden szok, bo ciągle i wciąż mówimy o najmocniejszej lidze świata, gdzie obraca się największymi pieniędzmi. Gdzie najsowiciej płaci się za prawa telewizyjne, a stadiony są pełne nawet na trzeciej i czwartej lidze. Każdy dzień meczowy jest prawdziwym świętem. Kto nigdy nie był na Wyspach i nie wybrał się na mecz – choć bilet nie zawsze jest łatwo zdobyć – powinien to czym prędzej zrobić. Tego nie da się opisać słowami. To trzeba przeżyć.

Kiedyś w Premier League mówiło się o Top Four, potem o Top Six, a dziś o pieniądze i sławę z pucharów biją się nawet w Brighton, Bournemouth czy Crystal Palace, co kiedyś było niepojęte. Przecież ci ostatni za chwilę mogą wygrać Conference League, grając – nie licząc występu w Pucharze Intertoto przed epoką – w Europie po raz pierwszy.

Angielskie kluby to nie tylko gigantyczne kontrakty i możliwości zatrudnienia prawie każdego piłkarza z każdego zakątku globu. To także wieloletnie doświadczenie i przyzwyczajenie do grania na czterech frontach. Gdzie jeszcze w krajach z czołówki znajdziemy dwa krajowe puchary? Francuzi zrezygnowali z Coupe de Ligue przed sześcioma laty. W Anglii ten „Ligi” nie jest oczywiście tak prestiżowy jak FA Cup, ale to nie oznacza, że jest traktowany jako typowe piąte koło u wozu. Sześćdziesiąt meczów w sezonie, a nawet więcej? Do tego trzeba mieć końskie zdrowie. Dosłownie.

Środowy rywal Aston Villi w finale Ligi Europy nie ma takich doświadczeń i przeżył niewiarygodnie długą drogę, by znaleźć się nad Bosforem i przeżyć historyczny wieczór. To, co się wydarzyło nie jest dziełem przypadku czy dotykiem fartu. Trzeba było być perfekcyjnie przygotowanym pod każdym względem, by przejść tak pewnie i prawie suchą nogą przez cały sezon. By dotrzeć do ostatniej bitwy tej trzyfrontowej kampanii nie krwawiąc, kulejąc i powłócząc nogami. Kontuzjowany jest tylko jeden piłkarz - Yuito Suzuki.

Reszta jest do dyspozycji Juliana Schustera. Dlatego w takich chwilach poza niskimi ukłonami dla trenerów i piłkarzy „underdoga” cześć oraz chwałę trzeba oddać sztabowi medycznemu, lekarzom i fizjoterapeutom. Że byli w stanie utrzymać wszystkich w top zdrowiu i formie.

„Materiał ludzki” we Freiburgu nie jest przecież tak zaprawiony w wyczerpujących bojach jak ten wyspiarski. Ale to przecież w okolicach Freiburga działała słynna „Klinika w Schwarzwaldzie”, znana z niezwykle popularnego serialu emitowanego także w Polsce. O zdrowie dbano tu doskonale. O to psychiczne nikt we Freiburgu też nikt martwić się nie musi. Bez względu na wynik oni już wygrali. Nawet jeśli nie wzniosą w środę Pucharu Ligi Europy, wrócą do siebie jak zwycięzcy.

Finał Ligi Europy: SC Freiburg - Aston Villa. Gdzie obejrzeć?

Finał Ligi Europy SC Freiburg - Aston Villa odbędzie się w środę 20 maja. Transmisja od godziny 20:50 w Polsacie Sport Premium 1 oraz w internecie na Polsat Box Go. Przedmeczowe studio rozpocznie się o godzinie 19:00. Zapraszamy także na magazyn o godzinie 23:45.



