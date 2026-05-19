Kto wygra finał Ligi Europy? Legenda wskazała swojego faworyta

Mendieta to były pomocnik i 40-krotny reprezentant Hiszpanii, uczestnik mistrzostw Europy w 2000 roku i mistrzostw świata w 2002 roku. Największe klubowe sukcesy odnosił w barwach Valencii (1992-2001), z którą zdobył Puchar Króla i dwukrotnie dotarł do finału Ligi Mistrzów. Za występy w tych sezonach UEFA dwukrotnie uznała go za najlepszego pomocnika w Europie. W trakcie swojej kariery, oficjalnie zakończonej w 2008 roku, występował również w Lazio, Barcelonie oraz Middlesbrough.

W trakcie rozmowy z dziennikarzem UEFA podczas oficjalnego Festiwalu Kibica, Hiszpan zwrócił uwagę na wagę spotkań finałowych dla aktywnych piłkarzy, wspominając jednocześnie własne doświadczenia z boiska.

- To dla piłkarzy wspaniała okazja, by zapisać się w historii swoich klubów. Grałem w finałach Ligi Mistrzów oraz Ligi Europy i wiem, że kibice oraz kluby pamiętają takie chwile przez lata. Dla samych zawodników to ogromna szansa - zaznaczył były reprezentant kraju.



Kluczowym tematem dyskusji było zbliżające się starcie o tytuł pomiędzy Freiburgiem a Aston Villą. W ocenie Mendiety obie ekipy prezentują wysoki poziom, a ich szkoleniowcy wyróżniają się znakomitym przygotowaniem taktycznym. 52-latek wytypował jednocześnie drużynę, która jego zdaniem posiada delikatną przewagę przed pierwszym gwizdkiem arbitra.

- Oba zespoły to wielkie kluby z trenerami świetnymi pod względem taktycznym, choć preferującymi odmienne style. Unai Emery to specjalista od wygrywania Ligi Europy. Sześć zaliczonych finałów daje mu ogromne doświadczenie i to może czynić jego drużynę minimalnym faworytem. Spodziewam się jednak bardzo wyrównanego meczu - podsumował Hiszpan.

Finał Ligi Europy SC Freiburg - Aston Villa odbędzie się w środę 20 maja.

