Kwaśna i Barwińska startują w ME. Za nimi pięć wyścigów

W klasyfikacji zawodniczek ze Starego Kontynentu Kwaśna jest trzecia, bowiem stawkę 123 kobiet z 42 krajów otwiera Amerykanka Charlotte Rose. Przed Polką są także mistrzyni Europy sprzed dwóch lat i mistrzyni świata z 2023 roku Węgierka Maria Erdi oraz złota medalistka MŚ z 2018 i 2021 roku Belgijka Emma Plasschaert.

Kwaśna, która na igrzyskach w Tokio w 2021 roku była 17., wróciła do zawodowego pływania w klasie ILCA 6. W sierpniu ubiegłego roku w szwedzkim Marstrand była w tej imprezie ósma.

Na 11. pozycji (10. wśród Europejek) plasuje się aktualna srebrna medalistka czempionatu globu i mistrzostw Europy Barwińska, Wiktoria Gołębiowska (UKŻ Wiking Toruń) zajmuje 23. (19.), a Lilly May Niezabitowska (JK Kotwica Tarnobrzeg) - 34. (25.) miejsce.

W klasie ILCA 7 rywalizuje 179 mężczyzn z 48 państw. Po czterech startach liderem jest George Gautrey z Nowej Zelandii, który wyprzedza srebrnego medalistę ME Holendra Duko Bosa. Najlepszy z biało-czerwonych Filip Olszewski (KU AZS Uniwersytetu Warszawskiego) jest dopiero 69.

Regaty zakończą się w piątek, kiedy zaplanowano serię medalową.

PAP