Liga Narodów siatkarek 2026. Składy wszystkich reprezentacji. Kto zagra?

Robert Murawski

W tegorocznej edycji siatkarskiej Ligi Narodów zagra osiemnaście reprezentacji. Trenerzy ogłosili już kadry na te rozgrywki. Kto zagra w VNL 2026? Które siatkarki otrzymały powołanie? W załączonej galerii zdjęć składy wszystkich drużyn na Ligę Narodów siatkarek 2026 - zawodniczki i trenerzy.

W Lidze Narodów siatkarek 2026 wystartuje osiemnaście reprezentacji: Belgia, Brazylia, Bułgaria, Chiny, Czechy, Dominikana, Francja, Holandia, Japonia, Kanada, Niemcy, Polska, Serbia, Tajlandia, Turcja, Ukraina, USA, Włochy. Beniaminkiem jest reprezentacja Ukrainy, która zastąpiła zdegradowaną Koreę Południową.

 

Faza interkontynentalna Ligi Narodów zostanie rozegrana między 3 czerwca i 12 lipca. Każda z osiemnastu drużyn wystąpi w trzech turniejach, na których rozegra po cztery mecze - czyli łącznie dwanaście spotkań. Osiem ekip awansuje do turnieju finałowego - siedem najlepszych drużyn w tabeli fazy zasadniczej oraz gospodarz. Turniej finałowy zostanie rozegrany w dniach 22-26 lipca w Makau.


Liga Narodów siatkarek została rozegrana po raz pierwszy w 2018 roku. Zastąpiła ona rozgrywki World Grand Prix, które organizowano w latach 1993-2017. Wcześniejsze edycje VNL wygrały reprezentacje USA (2018, 2019, 2021), Włoch (2022, 2024, 2025) oraz Turcji (2023). Polki w trzech poprzednich latach zdobywały brązowe medale tej imprezy (2023, 2024, 2025).

 

Transmisje meczów siatkarskiej Ligi Narodów na sportowych antenach Polsatu oraz na Polsat Box Go.

 

