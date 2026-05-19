Liga Narodów siatkarek 2026. Składy wszystkich reprezentacji. Kto zagra?

W Lidze Narodów siatkarek 2026 wystartuje osiemnaście reprezentacji: Belgia, Brazylia, Bułgaria, Chiny, Czechy, Dominikana, Francja, Holandia, Japonia, Kanada, Niemcy, Polska, Serbia, Tajlandia, Turcja, Ukraina, USA, Włochy. Beniaminkiem jest reprezentacja Ukrainy, która zastąpiła zdegradowaną Koreę Południową.

Faza interkontynentalna Ligi Narodów zostanie rozegrana między 3 czerwca i 12 lipca. Każda z osiemnastu drużyn wystąpi w trzech turniejach, na których rozegra po cztery mecze - czyli łącznie dwanaście spotkań. Osiem ekip awansuje do turnieju finałowego - siedem najlepszych drużyn w tabeli fazy zasadniczej oraz gospodarz. Turniej finałowy zostanie rozegrany w dniach 22-26 lipca w Makau.



Liga Narodów siatkarek została rozegrana po raz pierwszy w 2018 roku. Zastąpiła ona rozgrywki World Grand Prix, które organizowano w latach 1993-2017. Wcześniejsze edycje VNL wygrały reprezentacje USA (2018, 2019, 2021), Włoch (2022, 2024, 2025) oraz Turcji (2023). Polki w trzech poprzednich latach zdobywały brązowe medale tej imprezy (2023, 2024, 2025).

Transmisje meczów siatkarskiej Ligi Narodów na sportowych antenach Polsatu oraz na Polsat Box Go.

