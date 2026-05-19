Matty Cash zagra o europejskie trofeum. Aston Villa w finale Ligi Europy

Matty Cash pewnym punktem The Villans w drodze do finału



W tym sezonie Matty Cash jest jednym z podstawowych wyborów trenera Unaia Emery’ego. Gdy tylko jest zdrowy, to gra. Tak też było w dotychczasowych meczach Ligi Europy. W półfinale dwukrotnie rozegrał po pełne 90 minut w starciu z Nottingham Forest.

W obu meczach pokazał się z dobrej strony. The Villans na wyjeździe przegrali 0:1 i w rewanżu musieli odrabiać straty. Zrobili to z nawiązką. W Birmingham efektownie wygrali 4:0, dzięki czemu bez większego problemu zameldowali się w finale Ligi Europy.

Obecność Freiburga w finale to zaskoczenie



Zdecydowanie większym zaskoczeniem jest obecność w finale Freiburga. Drużyna ta jest średniakiem niemieckiej Bundesligi, jednak w europejskich pucharach gra nadspodziewanie dobrze. W półfinale pokonała w dwumeczu portugalską Bragę, a wcześniej wyeliminowała hiszpańską Celtę Vigo.

Teraz jednak poziom trudności znacznie wzrasta. Decydujący będzie jeden mecz, w którym może zdarzyć się wszystko. Kluczowy może być jeden błąd lub świetnie rozegrana akcja. Stawką jest prestiżowe trofeum i prawo gry w kolejnym sezonie w Lidze Mistrzów.

Aston Villa jest faworytem do zwycięstwa



Zdaniem ekspertów piłkarskich faworytem do zdobycia trofeum jest Aston Villa. To w tej drużynie grają lepsi piłkarze, w tym etatowi reprezentanci Anglii, Polski czy innych krajów. Do tego trener The Villans doskonale zna smak wygrywania europejskich pucharów.

Unai Emery czterokrotnie wygrywał Ligę Europy z Sevillą i Villarrealem. Do tego doszedł do finału z Arsenalem. Kibice liczą na to, że dobra passa hiszpańskiego trenera będzie kontynuowana.

Gdzie obejrzeć finał Ligi Europy?



Finał Ligi Europy w sezonie 2025/2026 pomiędzy Aston Villą i Freiburgiem rozegrany zostanie 20 maja o 21:00 na stadionie Vodafone Park w Stambule. Transmisję z tego meczu przeprowadzi telewizja Polsat na kanale Polsat Sport Premium oraz w streamingu Polsat Box Go. Z tej okazji przygotowano obszerne studio meczowe z opiniami ekspertów i fachowymi analizami.

