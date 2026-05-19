Moc wartości w sporcie. Wyjątkowe wydarzenie z okazji Światowego Dnia Fair Play

W obchodach Światowego Dnia Fair Play udział wzięli wybitni przedstawiciele świata sportu. w tym medaliści olimpijscy i paralimpijscy, m.in.: Otylia Jędrzejczak, Leszek Blanik, Robert Korzeniowski, Agnieszka Kobus-Zawojska, Klaudia Zwolińska, Anna Kiełbasińska, Marta Wieliczko, Mieczysław Nowicki, Andrzej Supron, Jolanta Ogar, Urszula Kielan, Zygmunt Smalcerz, Katarzyna Niedźwiedzka czy Adrian Castro, a także prezesi i przedstawicieli Polskich Związków Sportowych.

- Mówienie o wartościach i ich promowanie jest bardzo ważne. Sport uczy tego, że rywalizacja ma być zdrowa, zgodna z duchem fair play. Jesteśmy przeciwnikami tylko na arenie, a poza nią powinniśmy darzyć się szacunkiem - powiedziała w rozmowie z Tomaszem Gerlachem z Polsatu Sport Otylia Jędrzejczak, multimedalistka olimpijska w pływaniu, prezes Polskiego Związku Pływackiego.

Szczególnym momentem wydarzenia w Bibliotece Narodowej było czytanie "Pieśni o sporcie" barona Pierre'a de Coubertina przez zaproszonych sportowców i sportsmenki - symbolicznego i ponadczasowego tekstu, który przypomina o idei sportu jako przestrzeni rozwoju człowieka, charakteru i wspólnoty.

- Światowy Dzień Fair Play to święto, które ma łączyć nas wokół wartości, a za sportem stoją te najpiękniejsze, w tym szacunek, również ten do przeciwnika - podkreśliła Hanna Wawrowska, wiceprzewodnicząca Międzynarodowego Komitetu Fair Play.

Panele dyskusyjne poświęcone były wyzwaniom współczesnego sportu, który coraz częściej funkcjonuje pod ogromną presją wyniku, mediów społecznościowych, oczekiwań kibiców oraz wielkich pieniędzy. Uczestnicy rozmawiali o tym, gdzie dziś przebiegają granice fair play, odpowiedzialności i uczciwości w świecie, w którym każdy błąd staje się publiczny, a sukces bywa ważniejszy niż wartości. Dyskusja obejmowała również temat równości w zarządzaniu sportem, różnorodności i inkluzywności, a także współczesnych trendów, związanych z budowaniem nowoczesnych organizacji sportowych.

- Chciałbym, żeby sport był uczciwy, równy i dostępny dla każdego. Promowanie zasad fair play jest istotne i powinno dotrzeć do wszystkich, nie tylko do sportowców - dodał Adrian Castro, dwukrotny medalista igrzysk paralimpijskich w szermierce na wózkach.

Do obchodów Światowego Dnia Fair Play dołączyli również ze swoim przesłaniem (choć ze względu na natłok obowiązków jedynie wirtualnie) tenisistka Iga Świątek, piłkarka Ewa Pajor, panczenista Zbigniew Bródka, były skoczek narciarski i kierowca rajdowy Adam Małysz, tyczkarka Monika Pyrek, skoczek narciarski Gregor Deschwanden oraz reprezentacja Polski w Amp Futbolu. O znaczeniu wartości w sporcie, uczciwości i odpowiedzialności opowiedział zaś Witold Bańka, prezydent Światowej Agencji Antydopingowej WADA.

- Zawsze uważałam, że wartości fair play są w sporcie najważniejsze, nawet ważniejsze od wyniku - zaznaczyła Klaudia Zwolińska, wicemistrzyni olimpijska z Paryża w kajakarstwie górskim.

Światowy Dzień Fair Play, ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych, to globalna inicjatywa, promująca uczciwość, szacunek, równość i odpowiedzialność - zarówno w sporcie, jak i poza nim. To dzień, który ma na celu zjednoczenie świata sportu wokół wspólnych wartości, przypomnienie o roli sportu w budowaniu pokoju oraz wzmacnianie kultury włączania i równości.

RI, Materiały prasowe