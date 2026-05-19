Oferta Polsatu Sport coraz bogatsza! Więcej golfa w telewizji i Internecie
Trwa sportowa ofensywa Polsatu! Przedstawiciele Telewizji Polsat oraz Polskiego Związku Golfa podpisali list intencyjny w sprawie współpracy krajowej federacji z Polsatem Sport. To kolejna dyscyplina, która będzie szerzej pokazywana na sportowych antenach stacji i w Internecie.
Marian Kmita: Golf jest kolejnym dowodem na to, że Grupa Polsat Plus kocha polski sport
Radosław Frańczak: Dzięki współpracy z Telewizją Polsat mamy szansę dotrzeć z golfem dużo szerzej do polskich kibiców
W ramach ściślejszej współpracy, o której w siedzibie Polsatu dyskutowali Dyrektor ds. Sportu Polsatu Sport Marian Kmita oraz Prezes Zarządu Polskiego Związku Golfa Radosław Frańczak, na sportowych antenach Polsatu oraz w portalu Polsatsport.pl pojawiać się będzie więcej informacji z polskich i światowych zawodów.
- Dzięki współpracy z Telewizją Polsat mamy szansę dotrzeć dużo szerzej z tą piękną dyscypliną sportu do polskich kibiców. Golf w Polsce ma się bardzo dobrze, mamy utalentowanych sportowców, którzy z dużymi sukcesami startują w zawodach międzynarodowych, wygrywają te imprezy, ale świadomość o tym wśród polskich kibiców jest ciągle bardzo mała. Chcę tylko przypomnieć, że na początku tego sezonu nasz zawodnik został mistrzem Szkocji, a w szeregach mamy również mistrzów Irlandii, Portugalii, Australii i Turcji. Z kolei wśród pań wielokrotna mistrzyni Polski jest również mistrzynią Niemiec, a jedna z bardzo młodych zawodniczek wygrała turniej, uznawany za europejskie mistrzostwa kobiet - powiedział w rozmowie z Krystianem Natońskim z Polsatu Sport Radosław Frańczak, Prezes Zarządu Polskiego Związku Golfa.
Kto wie, być może wkrótce do Adriana Meronka, pierwszego polskiego golfisty, który wygrał na European Tour (w 2022 roku triumfował w turnieju Horizon Irish Open), dołączą kolejni zawodnicy znad Wisły.
- Bardzo się cieszymy, że golf, jako jedna z najpopularniejszych dyscyplin na świecie, która właściwie nie posiada limitu wieku, jeśli chodzi o osoby, które mogą ją uprawiać, będzie pod naszą opieką. Cieszę się również tego powodu, że golf jest kolejnym dowodem na to, że Grupa Polsat Plus kocha polski sport i ten sport wspiera. Nie żyjemy samą piłką nożną, siatkówką i tenisem, ale patrzymy również na inne Związki, dostrzegamy ich solidną robotę i chcemy im pomóc. Staramy się wykonywać to misyjne zadanie i myślę, że możemy być zadowoleni z tego, iż polskie Związki garną się do nas - podkreślił Marian Kmita, Dyrektor ds. Sportu Telewizji Polsat.
Współpraca z Polskim Związkiem Golfa to tylko część sportowej ofensywy Polsatu. Wcześniej nasza zawarła współpracę na podobnych zasadach między innymi z Polskim Związkiem Motorowodnym i Narciarstwa Wodnego, Polskim Związkiem Kajakowym, Polskim Związkiem Tenisa Stołowego, Polskim Związkiem Szermierczym i Polskim Związkiem Gimnastycznym. W kolejce są również kolejne dyscypliny - choć są widowiskowe i medalodajne - mają pewne problemy z przebiciem się do szerszej publiczności.
Już w środę (20 maja) w portalu Polsatsport.pl będzie można przeczytać ekskluzywny wywiad Krystiana Natońskiego z Radosławem Frańczakiem, Prezesem Zarządu Polskiego Związku Golfa, z którego dowiemy się dużo więcej nie tylko o współpracy krajowej federacji z Polsatem, ale i o kondycji polskiego golfa.