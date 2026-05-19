Stało się! Arsenal mistrzem Anglii. Czekali na to aż 22 lata
Remis Manchesteru City z AFC Bournemouth 1:1 sprawił, że Arsenal oficjalnie zagwarantował sobie mistrzostwo Anglii. Dla "Kanonierów" to już 14. triumf w rozgrywkach ligowych w całej historii klubu. Zespół Mikela Artety wypracował sobie cztery punkty przewagi nad wiceliderem tabeli na jedną kolejkę do końca.
Drużyna Pepa Guardioli musiała odnieść zwycięstwo na Vitality Stadium, aby zachować szanse na pierwsze miejsce na koniec sezonu. Z kolei Arsenal we wcześniejszym starciu przedostatniej kolejki Premier League pokonał 1:0 Burnley, czyli ekipę bez szans na utrzymanie w Premier League.
Ekipa z Bournemouth zajmuje obecnie szóstą lokatę w ligowym zestawieniu. Gospodarze postawili obrońcom trofeum bardzo trudne warunki. W pierwszej połowie gola dla miejscowych zdobył Eli Junior Kroupi. W samej końcówce do siatki trafił Erling Haaland, jednak ten zryw nie wystarczył "Obywatelom" do wywalczenia niezbędnych trzech punktów.
Dla klubu z północnego Londynu to czternasty taki triumf w historii, a zarazem pierwszy od dwudziestu dwóch lat. Poprzednio "Kanonierzy" świętowali sukces tej rangi za kadencji Arsene'a Wengera w 2004 roku. Wówczas legendarna drużyna "Invincibles" przeszła przez całe rozgrywki bez ani jednej porażki i zdobyła tytuł mistrzowski.
Arsenal był wicemistrzem Anglii w trzech poprzednich sezonach. W latach 2023-2024 uplasował się za Manchesterem City, a w 2025 roku za Liverpoolem.
Ekipa z Londynu w 37 ligowych meczach zanotowała 25 zwycięstw, siedem remisów i pięć porażek. Zespół hiszpańskiego trenera Mikela Artety był na czele tabeli przez większość sezonu i nie zmarnował wypracowanej przewagi. Ma 82 pkt, o cztery więcej od drugiego Manchesteru City.
AFC Bournemouth - Mancherster City 1:1 (1:0)
Bramki: Eli Junior Kroupi 39 - Erling Haaland 90+5.
Bournemouth: Djordje Petrovic - Adam Smith (89. Lewis Cook), James Hill, Marcos Senesi, Adrien Truffert - Tyler Adams, Alex Scott - Rayan (84. David Brooks), Eli Junior Kroupi (76. Justin Kluivert), Marcus Tavernier - Evanilson (89. Enes Unal).
Manchester City: Gianluigi Donnarumma - Matheus Nunes, Abdukodir Khusanov, Marc Guehi, Nico O'Reilly - Rodri - Antoine Semenyo (56. Savinho), Mateo Kovacic (56. Phil Foden), Bernardo Silva (56. Rayan Cherki), Jeremy Doku (76. Omar Marmoush) - Erling Haaland.
Żółte kartki: Tyler Adams, James Hill, Justin Kluivert, Adrien Truffert - Rodri.
Sędziował: Anthony Taylor (Anglia).