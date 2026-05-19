Stało się! Arsenal mistrzem Anglii. Czekali na to aż 22 lata

Drużyna Pepa Guardioli musiała odnieść zwycięstwo na Vitality Stadium, aby zachować szanse na pierwsze miejsce na koniec sezonu. Z kolei Arsenal we wcześniejszym starciu przedostatniej kolejki Premier League pokonał 1:0 Burnley, czyli ekipę bez szans na utrzymanie w Premier League.

ZOBACZ TAKŻE: Szokująca decyzja tuż przed finałem! Klub wyrzucony z walki o Premier League

Ekipa z Bournemouth zajmuje obecnie szóstą lokatę w ligowym zestawieniu. Gospodarze postawili obrońcom trofeum bardzo trudne warunki. W pierwszej połowie gola dla miejscowych zdobył Eli Junior Kroupi. W samej końcówce do siatki trafił Erling Haaland, jednak ten zryw nie wystarczył "Obywatelom" do wywalczenia niezbędnych trzech punktów.

Dla klubu z północnego Londynu to czternasty taki triumf w historii, a zarazem pierwszy od dwudziestu dwóch lat. Poprzednio "Kanonierzy" świętowali sukces tej rangi za kadencji Arsene'a Wengera w 2004 roku. Wówczas legendarna drużyna "Invincibles" przeszła przez całe rozgrywki bez ani jednej porażki i zdobyła tytuł mistrzowski.

Arsenal był wicemistrzem Anglii w trzech poprzednich sezonach. W latach 2023-2024 uplasował się za Manchesterem City, a w 2025 roku za Liverpoolem.

Ekipa z Londynu w 37 ligowych meczach zanotowała 25 zwycięstw, siedem remisów i pięć porażek. Zespół hiszpańskiego trenera Mikela Artety był na czele tabeli przez większość sezonu i nie zmarnował wypracowanej przewagi. Ma 82 pkt, o cztery więcej od drugiego Manchesteru City.

AFC Bournemouth - Mancherster City 1:1 (1:0)

Bramki: Eli Junior Kroupi 39 - Erling Haaland 90+5.

Bournemouth: Djordje Petrovic - Adam Smith (89. Lewis Cook), James Hill, Marcos Senesi, Adrien Truffert - Tyler Adams, Alex Scott - Rayan (84. David Brooks), Eli Junior Kroupi (76. Justin Kluivert), Marcus Tavernier - Evanilson (89. Enes Unal).

Manchester City: Gianluigi Donnarumma - Matheus Nunes, Abdukodir Khusanov, Marc Guehi, Nico O'Reilly - Rodri - Antoine Semenyo (56. Savinho), Mateo Kovacic (56. Phil Foden), Bernardo Silva (56. Rayan Cherki), Jeremy Doku (76. Omar Marmoush) - Erling Haaland.

Żółte kartki: Tyler Adams, James Hill, Justin Kluivert, Adrien Truffert - Rodri.

Sędziował: Anthony Taylor (Anglia).