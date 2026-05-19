Po raz pierwszy od 2010 roku! Koniec serii znanego tenisisty

Grigor Dimitrow po raz pierwszy od 2010 roku nie zagra w turnieju głównym wielkoszlemowego French Open. Bułgarski tenisista odpadł w pierwszej rundzie kwalifikacji, przegrywając z Portugalczykiem Jaime Farią 6:3, 5:7, 6:7.

Dimitrow był gwiazdą drabinki kwalifikacji. Jednak 35-letni tenisista, zajmujący obecnie 170. lokatę w rankingu ATP, po dwóch godzinach i 45 minutach został wyeliminowany przez zawodnika klasyfikowanego na 117. miejscu w tym zestawieniu.

 

Był to jednocześnie pierwszy występ w kwalifikacjach byłego numeru 3 światowej listy od Australian Open w 2011 roku.

 

- Miałem siłę, by odwrócić losy meczu, gdy rywal serwował po zwycięstwo. Bardzo się cieszę z tego wyniku, a jeszcze bardziej w takiej atmosferze, do której nie byłem przyzwyczajony. Zwycięstwo nad Dimitrowem to naprawdę coś wyjątkowego – skomentował 22-letni Portugalczyk.

 

Mecz do samego końca, mimo deszczu, trzymał w napięciu wypełnione po brzegi trybuny kortu Suzanne-Lenglen. 

