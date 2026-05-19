Gdzie obejrzeć Polsat Futbol Cast?

W środowym programie Polsat Futbol Cast Tomasz Hajto i Roman Kołtoń porozmawiają o finiszu najwyższej polskiej klasy rozgrywkowej. Ostatnia kolejka PKO BP Ekstraklasy zostanie rozegrana w sobotę o 17:30 i wówczas poznamy ostatnie rozstrzygnięcia. Po obronieniu tytułu mistrza Polski przez Lecha Poznań, o udział w eliminacjach Ligi Mistrzów rywalizują jeszcze ekipy Górnika Zabrze, Jagiellonii Białystok oraz Rakowa Częstochowa, z kolei szansę na europejskie puchary nadal ma... Legia Warszawa, która przez większą część sezonu toczyła rozpaczliwą walkę o utrzymanie.

Wspomnimy również o ogłoszeniu przez Roberta Lewandowskiego zakończenia gry w ekipie FC Barcelona oraz możliwych kierunkach kontynuacji jego kariery.



Następnie pochylimy się nad wydarzeniem dnia na sportowych antenach Polsatu, jakim będzie finał Ligi Europy w Stambule, w którym SC Freiburg zmierzy się z Aston Villą Matty'ego Casha. Na zapowiedź tego meczu poświęcimy najwięcej czasu.



Transmisja programu Polsat Futbol Cast o godzinie 09:00 w Polsacie Sport 1, na Polsat Box Go, Polsatsport.pl oraz na kanale YouTube Polsatu Sport.

