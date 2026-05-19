Polska - Serbia. Transmisja TV oraz stream online. Gdzie obejrzeć?

Turniej został zaplanowany w dniach 20-23 maja z udziałem Serbii, Ukrainy, Bułgarii i rzecz jasna Biało-Czerwonych. Gospodarzami pierwszych dwóch spotkań jest Sosnowiec, a kolejne dwie serie odbędą się w katowickim Spodku.

Dla wszystkich drużyn będzie to próba generalna przed zbliżającą się wielkimi krokami Ligą Narodów. Polacy najpierw zagrają w Chinach już w dniach 10-14 czerwca. Docelową imprezą w tym roku będą natomiast mistrzostwa Europy, na których nasz zespół będzie bronił złotego medalu.

Pierwszy mecz w sezonie reprezentacyjnym niesie ze sobą wiele niewiadomych. Selekcjonerzy w takich momentach dają szansę gry zmiennikom, oszczędzając największe gwiazdy po wymagających zmaganiach klubowych. Przekonamy się na jaki skład zdecyduje się Nikola Grbić.

Warto przypomnieć, że w ubiegłorocznej edycji Polacy pokonali Bułgarię 3:2, ale przegrali z Ukrainą 2:3 i Niemcami 1:3. Turniej wygrali nasi zachodni sąsiedzi.

Gdzie obejrzeć mecz Polska - Serbia? O której godzinie?

Transmisja meczu Polska - Serbia w środę 20 maja od godz. 16:30 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz Polsacie Box Go.

