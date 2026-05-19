Polska - Turcja. Gdzie oglądać mecz siatkarek?

Przygotowania w Wałczu rozpoczęły się 4 maja, ale wiele siatkarek dojeżdżało w trakcie obozu. Najpóźniej dotarły zawodniczki dwóch najlepszych polskich drużyn – DevelopResu Rzeszów i PGE Budowlanych Łódź, które rozegrały aż pięć spotkań finałowych oraz Magdalena Stysiak z Eczacibasi Dynavit Stambuł. Jej klub na początku miesiąca rywalizował w turnieju finałowym Ligi Mistrzyń i zajął drugą lokatę.

- Wiele dziewczyn, które przyjechały na początek zgrupowania, miały dłuższy rozbrat z siatkówką. Niektóre nawet prawie miesiąc, dlatego też zaczęliśmy głównie od siłowni. Od pewnego czasu trenujemy w dwóch grupach, mamy kilka nowych twarzy, dlatego też pracujemy m.in. nad zgraniem. zawodniczki muszą zaadaptować się do systemu gry i taktyki. Na pewno czeka nas jeszcze dużo pracy, ale właśnie po to tu jesteśmy – powiedział Nicola Vettori, asystent Stefano Lavariniego.

W kadrze nastąpiło kilka zmian, część siatkarek z różnych powodów zrezygnowało z zaproszenia Lavariniego – m.in. Julia Nowicka, Joanna Lelonkiewicz, Olivia Różański, Weronika Centka oraz Dominika Pierzchała. Nie ma też dotychczasowej kapitan reprezentacji Agnieszki Korneluk, która miesiąc temu poinformowała o zakończeniu sportowej kariery. Już w trakcie trwania zgrupowania poinformowano o rezygnacji z gry Malwiny Smarzek, a jej miejsce zajęła Aleksandra Rasińska.

Selekcjoner powołał także kilka debiutantek: Oliwię Sieradzką z DevelopResu, Natalię Kecher i Gabrielę Makarowską-Kulej z UNI Opole, Karolinę Pancewicz z Sokoła & Hagric Mogilno, Maję Koput z Lotto Chemika Police, Martę Orzyłowską z BKS ZGO Bostik Bielsko-Biała oraz Nataszę Ornoch z włoskiego CBF Balducci HR Macerata.

Vettori przyznał, że te zmiany są widoczne, natomiast w samej grze nie należy spodziewać się jakiejś rewolucji.

- Chcąc grać siatkówkę na najwyższym poziomie, nie możemy wiele zmieniać. Nie mamy jeszcze wykrystalizowanej pierwszej szóstki, a to wynika z tego, że kilka zawodniczek dołączyło później. Kilka wspólnych treningów nie daje wystarczającej informacji – przyznał asystent Lavariniego.

Od piątku do niedzieli w Genui rozgrywany będzie turniej towarzyski z udziałem reprezentacji gospodarzy, Polski, Serbii i Turcji. Dla uczestników będzie to generalny sprawdzian przed kolejną edycją Ligi Narodów, której początek zaplanowano na 3 czerwca.

- Na pewno będziemy rotować składem, ale też traktujemy to jako przygotowanie do pierwszego turnieju Ligi Narodów. Zmierzymy się z zespołami, które są w naszym zasięgu i musimy zdobywać punkty. Myślę, że jeden mecz może też zostać wykorzystany jako sprawdzian dla dziewczyn, które mniej znamy. Chcemy zobaczyć, ile będą nam w stanie pomóc w trakcie rozgrywek LN – wyjaśnił Vettori.

Po powrocie z Włoch biało-czerwone dostaną jeden dzień wolnego, a 29 maja 14-osobowa kadra wyleci na pierwszy turniej LN do Nankinu. W Chinach Polki rozegrają cztery spotkania - z gospodyniami imprezy, Belgią, Czechami i Serbią. Później czekają je turnieje w Tajlandii oraz Japonii. Faza pucharowa z udziałem ośmiu najlepszych zespołów po rundzie zasadniczej odbędzie się w Makau.

- Reprezentantki, które zostaną w kraju, będą trenować w Szczyrku. Mają mieć gotowe bagaże, by w razie czego szybko do nas dołączyć – zaznaczył asystent głównego trenera.

Polskie siatkarki trzy ostatnie edycje Ligi Narodów kończyły na trzecim miejscu.

Transmisja meczu Polska - Turcja w piątek w Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2 oraz online w Polsat Box Go. Początek o godzinie 17.00.

BS, PAP