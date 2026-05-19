Polska - Turcja. Kiedy mecz siatkarek? O której godzinie?

Prestiżowy turniej towarzyski AIA Aequilibrium Cup Women Elite zostanie rozegrany we włoskiej Genui w dniach 22-24 maja. W imprezie wystąpią cztery reprezentacje - Polska, Turcja, Serbia i Włochy. W pierwszym meczu Polska zmierzy się z Turcją.

Zobacz także: Liga Narodów siatkarzy 2026. Terminarz. Daty i godziny wszystkich meczów. Kiedy gra Polska?

Drużyny będą rywalizowały systemem "każdy z każdym".

Turniej w Genui będzie dla naszej kadry pierwszym występem w obecnym sezonie.

Zmagania będą dla uczestniczek sprawdzianem przed zbliżającą się tegoroczną edycją Ligi Narodów. Rywalizację w Lidze Narodów 2026 reprezentacja Polski rozpocznie na turnieju w chińskim Nankin (3-7 czerwca). Zagrają tam z reprezentacjami Belgii, Czech, Serbii oraz Chin.

Polska - Turcja. Kiedy mecz siatkarzy? O której godzinie?

Mecz siatkarek Polska - Turcja zostanie rozegrany w piątek 22 maja. Godzina spotkania to 17.00. Transmisja w Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2 i online w Polsat Box Go.

BS, Polsat Sport