Polska - Turcja. Kiedy mecz siatkarek? O której godzinie?

Polska - Turcja, czyli czas na pierwsze spotkanie polskich siatkarek w nowym sezonie reprezentacyjnym. Kiedy mecz siatkarek Stefano Lavariniego? O której godzinie towarzyskie spotkanie Polska - Turcja w siatkówkę?

Prestiżowy turniej towarzyski AIA Aequilibrium Cup Women Elite zostanie rozegrany we włoskiej Genui w dniach 22-24 maja. W imprezie wystąpią cztery reprezentacje - Polska, Turcja, Serbia i Włochy. W pierwszym meczu Polska zmierzy się z Turcją.

 

Drużyny będą rywalizowały systemem "każdy z każdym".

 

Turniej w Genui będzie dla naszej kadry pierwszym występem w obecnym sezonie.

 

Zmagania będą dla uczestniczek sprawdzianem przed zbliżającą się tegoroczną edycją Ligi Narodów. Rywalizację w Lidze Narodów 2026 reprezentacja Polski rozpocznie na turnieju w chińskim Nankin (3-7 czerwca). Zagrają tam z reprezentacjami Belgii, Czech, Serbii oraz Chin.

Mecz siatkarek Polska - Turcja zostanie rozegrany w piątek 22 maja. Godzina spotkania to 17.00. Transmisja w Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2 i online w Polsat Box Go.

