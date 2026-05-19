Polski klub siatkarski w przebudowie. Potwierdzono cztery odejścia
Moya Radomka Radom pożegnała cztery zawodniczki. Nikola Jęcek, Andela Kovać, Agata Plaga i Wiktoria Szumera będą kontynuowały swą karierę w innych barwach.
Nikola Jęcek (libero), Agata Plaga (przyjmująca) i Wiktoria Szumera (atakująca) dołączyły do drużyny przed sezonem 2025/26. Przyjmująca Andela Kovać z Bośni i Hercegowiny zasiliła Radomkę w styczniu, jako uzupełnienie składu w zimowym oknie transferowym.
– Bardzo dziękujemy dziewczynom za miniony sezon. Za ciężką pracę na treningach, występy w naszych barwach i energię, którą wnosiły do drużyny. Wierzymy, że doświadczenie zdobyte zarówno w TAURON Lidze, jak i w rozgrywkach Pucharu CEV zaprocentuje w ich dalszej siatkarskiej karierze. Życzymy im powodzenia i mocno trzymamy za nie kciuki – powiedział dyrektor zarządzający klubu Łukasz Kruk.
Z zawodniczek, które grały w Moya Radomce Radom do końca sezonu, w kolejnych rozgrywkach nie wystąpią również przyjmująca Dagmara Dąbrowska oraz atakująca Monika Gałkowska. Obie siatkarki zakończyły swe sportowe kariery.
