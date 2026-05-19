Poznaliśmy nazwiska 30 siatkarzy na Ligę Narodów! W brazylijskiej kadrze są zawodnicy z PlusLigi

Robert Murawski

Poznaliśmy nazwiska 30 zawodników reprezentacji Brazylii na tegoroczną edycję Ligi Narodów siatkarzy. Wśród wybrańców Bernardo Rezende znaleźli się dwaj siatkarze grający w minionym sezonie w klubach PlusLigi, wielkim nieobecnym jest jednak Alan Souza, który nie zagra w obecnym sezonie reprezentacyjnym.

Bernardo Rezende powołał trzydziestu siatkarzy na Ligę Narodów. Wśród wybrańców selekcjonera reprezentacji Brazylii znaleźli się dwaj siatkarze klubów PlusLigi - Chizoba Neves (Cuprum Stilon Gorzów) oraz Henrique Honorato (Ślepsk Malow Suwałki). Wielkim nieobecnym jest Alan Souza (PGE GiEK Skra Bełchatów); słynny atakujący borykał się w minionym sezonie z problemami zdrowotnymi i nie zagra w tym roku w reprezentacji.

 

Brazylia zmagania w VNL 2026 rozpocznie na własnym terenie. W Brasilii (10-14 czerwca) zmierzy się z Iranem, Belgią, Serbią oraz Argentyną. W drugim tygodniu (24-28 czerwca) siatkarze Canarinhos będą rywalizowali w Lublanie, gdzie zagrają z Ukrainą, Włochami, Słowenią i Kanadą. Na zakończenie fazy interkontynentalnej pojadą do Chicago (15-19 lipca), a tam ich rywalami będą Francja, USA , Polska oraz Chiny.

 

Kto zagra w Lidze Narodów 2026?

 

Siatkarze reprezentacji Brazylii wywalczyli dotychczas dwa medale Ligi Narodów - złoto (2021) i brąz (2025). W poprzednim sezonie przegrali w półfinale z Polską 0:3, a w meczu o trzecie miejsce pokonali Słowenię 3:1. Jak zaprezentują się w VNL 2026?

 

Skład reprezentacji Brazylii na Ligę Narodów siatkarzy 2026:

 

rozgrywający: Gabriel Bieler, Fernando Cachopa, Matheus Brasilia, Rhendrick Resley
przyjmujący: Adriano, Arthur Bento, Douglas Souza, Lukas Bergmann, Henrique Honorato, Léo Lukas, Ricardo Lucarelli, Maicon Franca, Paulo Vinicios, Robert Anjos
atakujący: Bryan Lucas Silva, Chizoba Neves, Darlan Souza, Welinton Oppenkoski, Samuel Neufeld, Guilherme Sabino
środkowi: Lucas Barreto, Flavio Gualberto, Guilherme Voss, Judson Nunes, Matheus Pinta, Thiery Nascimento
libero: Ale Elias, Maique Reis, Douglas Pureza, Filipinho Stolberg.

