Poznaliśmy skład siatkarskiej reprezentacji Polski na najbliższy turniej! Selekcjoner odkrył karty

W Genui zamelduje się prawdziwa siatkarska elita. Oprócz Biało-Czerwonych, udział w turnieju potwierdziły Turczynki, Serbki i oczywiście Włoszki, pełniące honory gospodarza.

ZOBACZ TAKŻE: Turniej w Genui. Kiedy grają polskie siatkarki? Transmisje TV i stream online

Dla wszystkich ekip weekendowe zmagania będą okazją do sprawdzenia szeregów przed startem Siatkarskiej Ligi Narodów.

Skład reprezentacji Polski siatkarek na sezon reprezentacyjny 2026 Zobacz galerię

We Włoszech, po raz pierwszy w sezonie 2026 Aleksandra Szczygłowska wystąpi w roli kapitana reprezentacji Polski.

Skład reprezentacji Polski na turniej towarzyski w Genui:

Martyna Czyrniańska

Paulina Damaske

Alicja Grabka

Magdalena Jurczyk

Natalia Kecher

Maja Koput

Monika Lampkowska

Martyna Łukasik

Justyna Łysiak

Anna Obiała

Marta Orzyłowska

Julita Piasecka

Oliwia Sieradzka

Julia Szczurowska

Aleksandra Szczygłowska

Katarzyna Wenerska

Terminarz turnieju towarzyskiego w Genui:

22 maja (piątek)

17:00 Polska – Turcja

21:00 Włochy – Serbia

23 maja (sobota)

17:00 Polska – Serbia

21:00 Włochy – Turcja

24 maja (niedziela)

17:00 Serbia – Turcja

21:00 Polska – Włochy

Transmisje na sportowych antenach Polsatu.

pzps.pl, Polsat Sport