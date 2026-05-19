Poznaliśmy skład siatkarskiej reprezentacji Polski na najbliższy turniej! Selekcjoner odkrył karty

Siatkówka

Poznaliśmy skład siatkarskiej reprezentacji Polski na towarzyski turniej we włoskiej Genui. Na kogo postawił selekcjoner Stefano Lavarini?

fot. Cyfrasport
Na kogo postawił trener Stefano Lavarini?

W Genui zamelduje się prawdziwa siatkarska elita. Oprócz Biało-Czerwonych, udział w turnieju potwierdziły Turczynki, Serbki i oczywiście Włoszki, pełniące honory gospodarza.

 

Dla wszystkich ekip weekendowe zmagania będą okazją do sprawdzenia szeregów przed startem Siatkarskiej Ligi Narodów. 

 

 

We Włoszech, po raz pierwszy w sezonie 2026 Aleksandra Szczygłowska wystąpi w roli kapitana reprezentacji Polski.

Skład reprezentacji Polski na turniej towarzyski w Genui:

Martyna Czyrniańska
Paulina Damaske
Alicja Grabka
Magdalena Jurczyk
Natalia Kecher
Maja Koput
Monika Lampkowska
Martyna Łukasik 
Justyna Łysiak
Anna Obiała
Marta Orzyłowska
Julita Piasecka
Oliwia Sieradzka
Julia Szczurowska
Aleksandra Szczygłowska
Katarzyna Wenerska

Terminarz turnieju towarzyskiego w Genui: 

22 maja (piątek)

17:00 Polska – Turcja
21:00 Włochy – Serbia

 

23 maja (sobota)

17:00 Polska – Serbia 
21:00 Włochy – Turcja 

 

24 maja (niedziela)

17:00 Serbia – Turcja 
21:00 Polska – Włochy

 

Transmisje na sportowych antenach Polsatu.

pzps.pl, Polsat Sport
