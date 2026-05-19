Poznaliśmy skład siatkarskiej reprezentacji Polski na najbliższy turniej! Selekcjoner odkrył karty
Poznaliśmy skład siatkarskiej reprezentacji Polski na towarzyski turniej we włoskiej Genui. Na kogo postawił selekcjoner Stefano Lavarini?
W Genui zamelduje się prawdziwa siatkarska elita. Oprócz Biało-Czerwonych, udział w turnieju potwierdziły Turczynki, Serbki i oczywiście Włoszki, pełniące honory gospodarza.
ZOBACZ TAKŻE: Turniej w Genui. Kiedy grają polskie siatkarki? Transmisje TV i stream online
Dla wszystkich ekip weekendowe zmagania będą okazją do sprawdzenia szeregów przed startem Siatkarskiej Ligi Narodów.
We Włoszech, po raz pierwszy w sezonie 2026 Aleksandra Szczygłowska wystąpi w roli kapitana reprezentacji Polski.
Skład reprezentacji Polski na turniej towarzyski w Genui:
Martyna Czyrniańska
Paulina Damaske
Alicja Grabka
Magdalena Jurczyk
Natalia Kecher
Maja Koput
Monika Lampkowska
Martyna Łukasik
Justyna Łysiak
Anna Obiała
Marta Orzyłowska
Julita Piasecka
Oliwia Sieradzka
Julia Szczurowska
Aleksandra Szczygłowska
Katarzyna Wenerska
Terminarz turnieju towarzyskiego w Genui:
22 maja (piątek)
17:00 Polska – Turcja
21:00 Włochy – Serbia
23 maja (sobota)
17:00 Polska – Serbia
21:00 Włochy – Turcja
24 maja (niedziela)
17:00 Serbia – Turcja
21:00 Polska – Włochy
Transmisje na sportowych antenach Polsatu.Przejdź na Polsatsport.pl