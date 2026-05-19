Sensacyjny powrót do Napoli! Tego nikt by nie wymyślił
Wszystko wskazuje na to, że Antonio Conte po dwóch sezonach opuści Napoli. Według włoskich dziennikarzy, jego następcą ma zostać... Maurizio Sarri. Dla aktualnego szkoleniowca Lazio byłby to powrót do Neapolu po ośmioletniej przerwie.
Kończący się sezon jest rozczarowujący dla Napoli. Co prawda piłkarze Conte przed ostatnią kolejką rozgrywek Serie A są faworytami do wicemistrzostwa kraju i sięgnęli po Superpuchar Włoch, ale skompromitowali się w Lidze Mistrzów i od dawna nie mieli realnych szans na obronę mistrzowskiego tytułu. Po scudetto w tym sezonie sięgnął Inter Mediolan, z Piotrem Zielińskim w składzie.
Wygląda na to, że tym samym zakończy się przygoda Conte z Napoli. Co prawda włoski szkoleniowiec ma nadal ważny kontrakt, ale zdaniem włoskich dziennikarzy lada chwila opuści Neapol. Nazwisko Conte przewija się w kontekście możliwej pracy w reprezentacji Włoch, którą prowadził już w latach 2014-2016. Byłby to więc dla niego powrót do drużyny narodowej.
Według najlepiej poinformowanych włoskich żurnalistów, jego następca w Napoli również powinien być bohaterem głośnego powrotu. Ich zdaniem faworytem do zastąpienia Conte jest bowiem Sarri, który prowadził już klub z południa Włoch w latach 2015-2018.
Sarri jako trener przeszedł do historii, zostając pierwszym w Serie A szkoleniowcem, który nie sięgnął po mistrzostwo kraju mimo zdobycia co najmniej 90 punktów w sezonie ligowym. Jego Napoli w rozgrywkach 2017/2018 zdobyło 91 punktów, ale musiało uznać wyższość Juventusu (95 punktów) i sięgnęło po wicemistrzostwo kraju. Ogólny bilans Sarriego w rozgrywkach ligowych w Napoli to dwukrotnie drugie miejsce i raz trzecia lokata.
Po odejściu z Napoli szkoleniowiec pochodzący właśnie z Neapolu pracował w angielskiej Chelsea, zdobywając Ligę Europy oraz w Juventusie, sięgając po swoje jedyne scudetto w karierze w sezonie 2019/2020. Od 2021 roku - z krótką przerwą - prowadzi Lazio.