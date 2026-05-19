Sensacyjny powrót do Napoli! Tego nikt by nie wymyślił

Kończący się sezon jest rozczarowujący dla Napoli. Co prawda piłkarze Conte przed ostatnią kolejką rozgrywek Serie A są faworytami do wicemistrzostwa kraju i sięgnęli po Superpuchar Włoch, ale skompromitowali się w Lidze Mistrzów i od dawna nie mieli realnych szans na obronę mistrzowskiego tytułu. Po scudetto w tym sezonie sięgnął Inter Mediolan, z Piotrem Zielińskim w składzie.

Wygląda na to, że tym samym zakończy się przygoda Conte z Napoli. Co prawda włoski szkoleniowiec ma nadal ważny kontrakt, ale zdaniem włoskich dziennikarzy lada chwila opuści Neapol. Nazwisko Conte przewija się w kontekście możliwej pracy w reprezentacji Włoch, którą prowadził już w latach 2014-2016. Byłby to więc dla niego powrót do drużyny narodowej.

Według najlepiej poinformowanych włoskich żurnalistów, jego następca w Napoli również powinien być bohaterem głośnego powrotu. Ich zdaniem faworytem do zastąpienia Conte jest bowiem Sarri, który prowadził już klub z południa Włoch w latach 2015-2018.

Sarri jako trener przeszedł do historii, zostając pierwszym w Serie A szkoleniowcem, który nie sięgnął po mistrzostwo kraju mimo zdobycia co najmniej 90 punktów w sezonie ligowym. Jego Napoli w rozgrywkach 2017/2018 zdobyło 91 punktów, ale musiało uznać wyższość Juventusu (95 punktów) i sięgnęło po wicemistrzostwo kraju. Ogólny bilans Sarriego w rozgrywkach ligowych w Napoli to dwukrotnie drugie miejsce i raz trzecia lokata.

Po odejściu z Napoli szkoleniowiec pochodzący właśnie z Neapolu pracował w angielskiej Chelsea, zdobywając Ligę Europy oraz w Juventusie, sięgając po swoje jedyne scudetto w karierze w sezonie 2019/2020. Od 2021 roku - z krótką przerwą - prowadzi Lazio.

