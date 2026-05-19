Siódmy sezon w drużynie! Polski klub przedłużył umowę z kolejną siatkarką

Monika Jagła (rocznik 2000) gra na pozycji libero. Pochodzi z Bydgoszczy i w barwach miejscowego Pałacu startowała do siatkarskiej kariery. Reprezentowała barwy tego klubu do 2021 roku, później grała w Jokerze Świecie (2021-22) i Chemiku Police (2022-24), z którym zdobyła mistrzostwo i Puchar Polski.

Zobacz także: Siatkarscy kibice mogą odetchnąć! Kluczowa zawodniczka zostaje w klubie

W 2024 roku wróciła do Bydgoszczy. W ciągu dziewięciu sezonów rozegrała łącznie 180 meczów w ekstraklasie siatkarek. W sezonie 2026/27 nadal będzie reprezentowała barwy Metalkas Pałacu. Jagła ma również doświadczenie reprezentacyjne, z kadrą zagrała m.in. na mistrzostwach Europy 2021.

"W ubiegłym tygodniu informowaliśmy, że zostają z nami Marta Pol i Marta Łyczakowska. Czas na kolejną zawodniczkę z imieniem na literę "M", która przedłuża siatkarską przygodę nad Brdą - to Monika Jagła! Dla naszej libero będzie to już siódmy sezon w drużynie z Bydgoszczy a 10 w ogóle w Tauron Lidze" – poinformował klub w mediach społecznościowych.