Świetna passa Polki trwa! Zrobiła pierwszy krok w stronę French Open
Katarzyna Kawa awansowała do drugiej fazy kwalifikacji French Open po zwycięstwie nad Ayaną Akli 6:2, 7:6(4). Warto przypomnieć, że aby znaleźć się w głównej drabince wielkoszlemowego turnieju, należy wygrać łącznie trzy spotkania. O kolejny krok w stronę tego celu Polka powalczy z Claire Liu.
Kawa została rozstawiona w kwalifikacjach z numerem 26. Jako pierwsza na jej drodze stanęła Amerykanka Akli.
Początek meczu ułożył się po myśli tenisistki z Krynicy-Zdroju. Wygrała ona tę odsłonę spotkania wynikiem 6:2 po dwukrotnym przełamaniu przeciwniczki. Co więcej, w ósmym gemie Polka obroniła trzy piłki na przełamanie i skutecznie zamknęła tę część spotkania.
ZOBACZ TAKŻE: Alcaraz nie zagra na tegorocznym Wimbledonie! Kontuzja znów pokrzyżowała plany
W dalszej fazie rywalizacji pojawiły się spore problemy, bo w drugim secie 33-latka przegrywała już 0:4. W odpowiednim momencie rzuciła się jednak do odrabiania strat i ostatecznie triumfowała w tej partii po zaciętym tie-breaku.
Dzięki temu Kawa może pochwalić się serią sześciu kolejnych zwycięstw na kortach ziemnych. Na przełomie kwietnia i maja wywalczyła ona tytuł w imprezie rangi WTA 125 w Huzhou.
W drugiej rundzie kwalifikacji French Open zagra z Claire Liu, która zajmuje obecnie 182. miejsce w światowym rankingu.
Katarzyna Kawa (139. WTA) - Ayana Akli (256. WTA) 6:2, 7:6(4).Przejdź na Polsatsport.pl