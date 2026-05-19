Świetna passa Polki trwa! Zrobiła pierwszy krok w stronę French Open

Kawa została rozstawiona w kwalifikacjach z numerem 26. Jako pierwsza na jej drodze stanęła Amerykanka Akli.

Początek meczu ułożył się po myśli tenisistki z Krynicy-Zdroju. Wygrała ona tę odsłonę spotkania wynikiem 6:2 po dwukrotnym przełamaniu przeciwniczki. Co więcej, w ósmym gemie Polka obroniła trzy piłki na przełamanie i skutecznie zamknęła tę część spotkania.

W dalszej fazie rywalizacji pojawiły się spore problemy, bo w drugim secie 33-latka przegrywała już 0:4. W odpowiednim momencie rzuciła się jednak do odrabiania strat i ostatecznie triumfowała w tej partii po zaciętym tie-breaku.

Dzięki temu Kawa może pochwalić się serią sześciu kolejnych zwycięstw na kortach ziemnych. Na przełomie kwietnia i maja wywalczyła ona tytuł w imprezie rangi WTA 125 w Huzhou.

W drugiej rundzie kwalifikacji French Open zagra z Claire Liu, która zajmuje obecnie 182. miejsce w światowym rankingu.

Katarzyna Kawa (139. WTA) - Ayana Akli (256. WTA) 6:2, 7:6(4).

