Szokująca decyzja tuż przed finałem! Klub wyrzucony z walki o Premier League

Organizacja EFL podjęła decyzję o natychmiastowym usunięciu zespołu Southampton FC z baraży. Władze ligi udowodniły klubowi wielokrotne naruszenia regulaminu, polegające na nielegalnym nagrywaniu zamkniętych sesji treningowych innych drużyn.

Działania te dotyczyły przygotowań ekip Oxford United (w grudniu), Ipswich Town (w kwietniu) oraz Middlesbrough (w maju). Oznacza to, że drużyna "Świętych" definitywnie straciła możliwość gry w Premier League w następnym sezonie.

W wyniku tej decyzji do walki o awans przywrócono zespół Middlesbrough, który wcześniej uległ ukaranemu klubowi w dwumeczu półfinałowym (0:0, 1:2 po dogrywce). Zespół ten zmierzy się z Hull City w finale, który zaplanowano na sobotę, 23 marca, na stadionie Wembley.

Zakupione już wejściówki przez fanów ekipy z St Mary's Stadium zostaną w pełni zrefundowane. Nowi finaliści wydali krótki komunikat, w którym z zadowoleniem przyjęli postanowienia komisji.

"Middlesbrough z zadowoleniem przyjmuje wynik dzisiejszego posiedzenia Komisji Dyscyplinarnej. Wierzymy, że stanowi to jasny sygnał dla przyszłości futbolu w kwestii uczciwości i sportowego zachowania" - czytamy.

Poza wykluczeniem z baraży na Southampton nałożono karę odjęcia czterech punktów na starcie przyszłego sezonu ligowego w Championship. Cała sprawa rozpoczęła się 7 maja, kiedy to członek sztabu analitycznego został przyłapany na obserwowaniu zajęć taktycznych przeciwnika na 48 godzin przed pierwszym gwizdkiem.