To już pewne. Gwiazda Rakowa żegna się z klubem

Lopez trafił do Częstochowy we wrześniu 2020 roku i szybko został największą gwiazdą klubu. Z Rakowem zdobył w 2023 roku mistrzostwo Polski, a ponadto trzy tytuły wicemistrzowskie oraz po dwa Puchary Polski i Superpuchary. W sezonie 2021/22 był królem strzelców ekstraklasy.

Z Rakowem trzykrotnie grał w eliminacjach, a w obecnym sezonie także w fazie ligowej i pucharowej Ligi Konferencji. W 2023 roku zabrakło go jednak w eliminacjach Ligi Mistrzów i fazie grupowej Ligi Europy, gdyż w trakcie przygotowań do sezonu 2023/24 doznał poważnej kontuzji (zerwane więzadła krzyżowe), co na dłuższy czas wykluczyło go z gry.

W barwach Rakowa wystąpił 171 razy, zdobył 62 bramki i zanotował 39 asyst.

