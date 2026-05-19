Valkevich najwyżej z Biało-Czerwonych. Odległe lokaty Polaków po drugim dniu ME

Valkevich, która w listopadzie podczas tej imprezy na Sycylii zamknęła czołową „10”, a dwa lata temu w Cagliari wywalczyła brązowy medal, plasuje się na 16. pozycji w klasyfikacji generalnej.

Wśród zawodniczek ze Starego Kontynentu jest 11., bowiem w regatach biorą także udział żeglarki spoza Europy. Jej klubowa koleżanka Aleksandra Wasiewicz zajmuje 21. (15.) lokatę.

Stawkę 75 deskarek z 30 krajów otwiera aktualna wicemistrzyni świata Tamar Steinberg z Izraela, która wyprzedza Norweżkę Mayę Gysler oraz Chinkę Zheng Yan.

W gronie 117 żeglarzy z 40 państw aktualny mistrz Polski Trepczyński jest 25, a Igor Lewiński (AZS AWFiS Gdańsk) - 39. Radykalny spadek – z 18. na 46. pozycję – zanotował Paweł Tarnowski. Reprezentant SKŻ Ergo Hestia Sopot to triumfator tej imprezy w 2024 roku na Sardynii, natomiast rok temu na Sycylii znalazł się tuż za podium.

Prowadzi broniący tytułu Holender Luuc van Opzeeland, drugi jest Duńczyk Johan Soe, a trzeci wicemistrz olimpijski z Paryża sprzed dwóch lat Australijczyk Grae Morris.

Mistrzostwa zakończą się w sobotę, kiedy zaplanowano serię medalową.

PAP