Valkevich najwyżej z Biało-Czerwonych. Odległe lokaty Polaków po drugim dniu ME
Polacy zajmują dalsze miejsca po drugim dniu mistrzostw Europy w olimpijskiej klasie iQFoil w Portimao. Anastasiya Valkevich jest 16., a Stanisław Trepczyński (oboje SKŻ Ergo Hestia Sopot) - 25. W Portugalii rywalizuje 192 żeglarzy z 42 państw, w tym dziewięcioro Polaków.
Valkevich, która w listopadzie podczas tej imprezy na Sycylii zamknęła czołową „10”, a dwa lata temu w Cagliari wywalczyła brązowy medal, plasuje się na 16. pozycji w klasyfikacji generalnej.
Wśród zawodniczek ze Starego Kontynentu jest 11., bowiem w regatach biorą także udział żeglarki spoza Europy. Jej klubowa koleżanka Aleksandra Wasiewicz zajmuje 21. (15.) lokatę.
Stawkę 75 deskarek z 30 krajów otwiera aktualna wicemistrzyni świata Tamar Steinberg z Izraela, która wyprzedza Norweżkę Mayę Gysler oraz Chinkę Zheng Yan.
W gronie 117 żeglarzy z 40 państw aktualny mistrz Polski Trepczyński jest 25, a Igor Lewiński (AZS AWFiS Gdańsk) - 39. Radykalny spadek – z 18. na 46. pozycję – zanotował Paweł Tarnowski. Reprezentant SKŻ Ergo Hestia Sopot to triumfator tej imprezy w 2024 roku na Sardynii, natomiast rok temu na Sycylii znalazł się tuż za podium.
Prowadzi broniący tytułu Holender Luuc van Opzeeland, drugi jest Duńczyk Johan Soe, a trzeci wicemistrz olimpijski z Paryża sprzed dwóch lat Australijczyk Grae Morris.
Mistrzostwa zakończą się w sobotę, kiedy zaplanowano serię medalową.