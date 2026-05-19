Włochy najlepszy na 10. etapie Giro d’Italia
Włoch Filippo Ganna wygrał 10. etap wyścigu kolarskiego Giro d’Italia. Triumfował w jeździe indywidualnej na czas na trasie z Viareggio do Massy w Toskanii, liczącej 42 km. Drugie miejsce zajął jego kolega z ekipy Netcompany INEOS - Holender Thymen Arensman.
Zwycięzca uzyskał czas lepszy o 1.54 od Arensmana. Trzeci był Francuz Remi Cavagna (Groupama-FDJ United), którego strata wyniosła 1.59.
Ganna jest specjalistą w jeździe indywidualnej na czas. Włoch jest multimedalistą mistrzostw świata w kolarstwie szosowym i torowym. Ma też w dorobku złoty, srebrny i brązowy medal olimpijski.
Liderem klasyfikacji generalnej pozostał Afonso Eulalio (Bahrain Victorious). Przewaga Portugalczyka nad drugim Duńczykiem Jonasem Vingegaardem (Visma-Lease a Bike), 13. we wtorek z 3-minutową stratą do Ganny, zmalała do 27 sekund. Arensman we wtorek awansował na trzecią lokatę i traci 1.57 do Eulalio.
W środę odbędzie się 11. etap z Porcari do Chiavari. Kolarze będą mieli do pokonania 195 km po pagórkowatym terenie.
Wyniki 10. etapu, Viareggio - Massa (42 km):
1. Filippo Ganna (Włochy/Netcompany INEOS) 45.53
2. Thymen Arensman (Holandia/Netcompany INEOS) strata 1.54
3. Remi Cavagna (Francja/Groupama-FDJ United) 1.59
4. Sjoerd Bax (Holandia/Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team) 2.04
5. Derek Gee (Kanada/Lidl-Trek) 2.16
6. Maximilian Walscheid (Niemcy/Lidl-Trek) 2.17
7. Johan Price Pejtersen (Dania/Alpecin–Deceuninck) 2.29
8. Mikkel Bjerg (Dania/UAE Team Emirates XRG) 2.33
9. Lorenzo Milesi (Włochy/Movistar Team) 2.40
10. Niklas Larsen (Dania/Unibet Rose Rockets) 2.42
Klasyfikacja generalna:
1. Afonso Eulalio (Portugalia/Bahrain Victorious) 39:40.34
2. Jonas Vingegaard (Dania/Visma-Lease a Bike) strata 27
3. Thymen Arensman (Holandia/Netcompany Ineos) 1.57
4. Felix Gall (Austria/Decathlon CMA) 2.24
5. Ben O'Connor (Australia/Jayco AlUla) 2.48
6. Jai Hindley (Australia/Red Bull-Bora-hansgrohe) 3.06
7. Michael Storer (Australia/Tudor) 3.28
8. Derek Gee (Kanada/Lidl-Trek) 3.34
9. Giulio Pellizzari (Włochy/Red Bull-Bora-hansgrohe) 3.36
10. Markel Beloki (Hiszpania/EF Education–EasyPost) 4.16