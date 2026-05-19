Włochy najlepszy na 10. etapie Giro d’Italia

Zwycięzca uzyskał czas lepszy o 1.54 od Arensmana. Trzeci był Francuz Remi Cavagna (Groupama-FDJ United), którego strata wyniosła 1.59.

Ganna jest specjalistą w jeździe indywidualnej na czas. Włoch jest multimedalistą mistrzostw świata w kolarstwie szosowym i torowym. Ma też w dorobku złoty, srebrny i brązowy medal olimpijski.

Liderem klasyfikacji generalnej pozostał Afonso Eulalio (Bahrain Victorious). Przewaga Portugalczyka nad drugim Duńczykiem Jonasem Vingegaardem (Visma-Lease a Bike), 13. we wtorek z 3-minutową stratą do Ganny, zmalała do 27 sekund. Arensman we wtorek awansował na trzecią lokatę i traci 1.57 do Eulalio.

W środę odbędzie się 11. etap z Porcari do Chiavari. Kolarze będą mieli do pokonania 195 km po pagórkowatym terenie.

Wyniki 10. etapu, Viareggio - Massa (42 km):

1. Filippo Ganna (Włochy/Netcompany INEOS) 45.53

2. Thymen Arensman (Holandia/Netcompany INEOS) strata 1.54

3. Remi Cavagna (Francja/Groupama-FDJ United) 1.59

4. Sjoerd Bax (Holandia/Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team) 2.04

5. Derek Gee (Kanada/Lidl-Trek) 2.16

6. Maximilian Walscheid (Niemcy/Lidl-Trek) 2.17

7. Johan Price Pejtersen (Dania/Alpecin–Deceuninck) 2.29

8. Mikkel Bjerg (Dania/UAE Team Emirates XRG) 2.33

9. Lorenzo Milesi (Włochy/Movistar Team) 2.40

10. Niklas Larsen (Dania/Unibet Rose Rockets) 2.42

Klasyfikacja generalna:

1. Afonso Eulalio (Portugalia/Bahrain Victorious) 39:40.34

2. Jonas Vingegaard (Dania/Visma-Lease a Bike) strata 27

3. Thymen Arensman (Holandia/Netcompany Ineos) 1.57

4. Felix Gall (Austria/Decathlon CMA) 2.24

5. Ben O'Connor (Australia/Jayco AlUla) 2.48

6. Jai Hindley (Australia/Red Bull-Bora-hansgrohe) 3.06

7. Michael Storer (Australia/Tudor) 3.28

8. Derek Gee (Kanada/Lidl-Trek) 3.34

9. Giulio Pellizzari (Włochy/Red Bull-Bora-hansgrohe) 3.36

10. Markel Beloki (Hiszpania/EF Education–EasyPost) 4.16

PAP