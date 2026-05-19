Z wojska na Wimbledon! Niesamowita historia 28-letniego tenisisty

Kariera najlepszego gracza pochodzącego z Korei Południowej została wstrzymana w grudniu 2024 roku. Wówczas musiał on stawić się w jednostce, aby rozpocząć trwającą osiemnaście miesięcy, obligatoryjną służbę wojskową.

Przepisy obowiązujące w jego ojczyźnie są w tej kwestii bardzo surowe, co dla większości profesjonalnych zawodników oznacza całkowitą przerwę od regularnych startów w zawodach międzynarodowych.

Sytuacja Kwona uległa jednak zmianie dzięki decyzjom podjętym przez Korpus Sportowy Sił Zbrojnych Korei Południowej. Wojskowa instytucja zezwoliła mu na udział w turniejach rangi Challenger, pod warunkiem, że odbywały się one wyłącznie na terytorium jego kraju.

Zgromadzone w ten sposób punkty przełożyły się na wyraźny awans Koreańczyka w rankingu ATP. Obecnie 28-latek plasuje się w gronie dwustu najwyżej notowanych tenisistów na świecie, co zagwarantowało mu miejsce w drabince eliminacyjnej do Wimbledonu.