Zaskakująca nominacja! Ibrahimović pojawi się na mundialu w USA

W spocie Ibrahimović stoi przed lustrem i mówi do niewidocznego mikrofonu w lewej dłoni kolejne frazy: „Argentyna wygrała mundial”, „Francja wygrała mundial”, „Brazylia wygrała mundial” i na końcu „Zlatan z republiki Zlatan wygrał mundial”.

Szwed nie oszczędził w spocie Norwegii, o której mówi: „Norwegia... powinna się cieszyć, że dostała się na turniej”.

ZOBACZ TAKŻE: Zdradził, co Niemcy myślą o Lewandowskim. Przegrywa z jednym

Obok niego komentatorami stacji podczas MŚ będą inne byłe gwiazdy futbolu: Thierry Henry i Alexi Lalas.

Uważany za najlepszego piłkarza w historii Szwecji Ibrahimović grał w takich klubach jak Malmoe FF, Ajax, Juventus, Inter Mediolan, AC Milan, FC Barcelona, Paris Saint-Germain, Manchester United i Los Angeles Galaxy.

Karierę zakończył w czerwcu 2023 roku, grając w barwach AC Milan. W reprezentacji Szwecji rozegrał 122 mecze, strzelając 62 bramki.

KN, PAP