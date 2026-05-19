Zaskakująca nominacja! Ibrahimović pojawi się na mundialu w USA
Były kapitan piłkarskiej reprezentacji Szwecji Zlatan Ibrahimović będzie podczas mistrzostw świata w USA, Kanadzie i Meksyku komentatorem stacji FOX. W jej najnowszym filmie reklamowym ogłosił wygranie mundialu przez... republikę Zlatan.
W spocie Ibrahimović stoi przed lustrem i mówi do niewidocznego mikrofonu w lewej dłoni kolejne frazy: „Argentyna wygrała mundial”, „Francja wygrała mundial”, „Brazylia wygrała mundial” i na końcu „Zlatan z republiki Zlatan wygrał mundial”.
Szwed nie oszczędził w spocie Norwegii, o której mówi: „Norwegia... powinna się cieszyć, że dostała się na turniej”.
Obok niego komentatorami stacji podczas MŚ będą inne byłe gwiazdy futbolu: Thierry Henry i Alexi Lalas.
Uważany za najlepszego piłkarza w historii Szwecji Ibrahimović grał w takich klubach jak Malmoe FF, Ajax, Juventus, Inter Mediolan, AC Milan, FC Barcelona, Paris Saint-Germain, Manchester United i Los Angeles Galaxy.
Karierę zakończył w czerwcu 2023 roku, grając w barwach AC Milan. W reprezentacji Szwecji rozegrał 122 mecze, strzelając 62 bramki.