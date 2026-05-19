Znamy kadrę Portugalii na MŚ 2026

Trener Portugalczyków wielokrotnie nawiązał do tragicznego zdarzenia, do którego doszło na jednej z dróg w północno-zachodniej Hiszpanii.

W gronie piłkarzy, którzy mają udać się na organizowany w USA, Kanadzie i Meksyku turniej, nie zabrakło niespodzianek. Jedną z nich jest brak pomocnika londyńskiego Tottenhamu Joao Palinhy.

Portugalscy komentatorzy za niespodziankę uznają też brak w kadrze Portugalii zawodników z rodzimych klubów: skrzydłowego Sportingu Braga Ricardo Horty, obrońcy stołecznej Benfiki Antonio Silvy, pomocnika FC Porto Rodrigo Mory, a także napastnika Sportingu Lizbona Pedro Goncalvesa.

W kadrze Martineza znalazł się jej długoletni kapitan i lider 41-letni Cristiano Ronaldo. Tegoroczny mundial będzie szóstym w jego karierze.

Kadra Portugalii na piłkarski mundial 2026 r.:

bramkarze: Diogo Costa (FC Porto), Jose Sa (Wolverhampton Wanderers), Rui Silva (Sporting Lizbona), Ricardo Velho (Genclerbirligi Ankara);

obrońcy: Diogo Dalot (Manchester United), Matheus Nunes (Manchester City), Nelson Semedo (Fenerbahce SK), Joao Cancelo (FC Barcelona), Nuno Mendes (PSG), Goncalo Inacio (Sporting Lizbona), Renato Veiga (Villarreal), Ruben Dias (Manchester City), Tomas Araujo (Benfica Lizbona);

pomocnicy: Ruben Neves (Al-Hilal), Samuel Costa (Mallorca), Joao Neves (PSG), Vitinha (PSG), Bruno Fernandes (Manchester United), Bernardo Silva (Manchester City);

napastnicy: Joao Felix (Al-Nassr), Francisco Trincao (Sporting Lizbona), Francisco Conceicao (Juventus), Pedro Neto (Chelsea), Rafael Leao (AC Milan), Gonçalo Guedes (Real Sociedad), Goncalo Ramos (PSG), Cristiano Ronaldo (Al-Nassr).

PAP