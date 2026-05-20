17 lat i 13 dni! Debiut najmłodszego siatkarza w historii reprezentacji Polski (WIDEO)

Jakub Przybyłkowicz urodził się 7 maja 2009 roku, jest związany z SMS PZPS Spała i Lechią Tomaszów Mazowiecki. W momencie powołania do reprezentacji Polski siatkarzy miał dokładnie 16 lat, 11 miesięcy i 9 dni. Siedemnaste urodziny obchodził na zgrupowaniu kadry w Spale.

Zobacz także: Liga Narodów siatkarek 2026. Składy wszystkich reprezentacji. Kto zagra?



W spotkaniu turnieju towarzyskiego w Sosnowcu przeciwko Serbii pojawił się na boisku w pierwszym secie, przy stanie 19:16. Zadebiutował w kadrze w wieku 17 lat i 13 dni, stając się najmłodszym zawodnikiem w historii reprezentacji Polski siatkarzy.

Jakub Przybyłkowicz - najmłodszy siatkarz w historii reprezentacji Polski. Jak poradził sobie w pierwszej akcji w debiucie? Zobacz w materiale wideo:

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

RM, Polsat Sport