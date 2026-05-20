17 lat i 13 dni! Debiut najmłodszego siatkarza w historii reprezentacji Polski (WIDEO)

Siatkówka

Jakub Przybyłkowicz to najmłodszy zawodnik w historii reprezentacji Polski siatkarzy. Utalentowany rozgrywający zadebiutował w kadrze w meczu z Serbią rozgrywanym w Sosnowcu.

Siatkarz Jakub Przybyłkowicz odbija piłkę nad siatką podczas meczu reprezentacji Polski.
fot. Polsat Sport
Jakub Przybyłkowicz urodził się 7 maja 2009 roku, jest związany z SMS PZPS Spała i Lechią Tomaszów Mazowiecki. W momencie powołania do reprezentacji Polski siatkarzy miał dokładnie 16 lat, 11 miesięcy i 9 dni. Siedemnaste urodziny obchodził na zgrupowaniu kadry w Spale.

 

W spotkaniu turnieju towarzyskiego w Sosnowcu przeciwko Serbii pojawił się na boisku w pierwszym secie, przy stanie 19:16. Zadebiutował w kadrze w wieku 17 lat i 13 dni, stając się najmłodszym zawodnikiem w historii reprezentacji Polski siatkarzy.

 

Jakub Przybyłkowicz - najmłodszy siatkarz w historii reprezentacji Polski. Jak poradził sobie w pierwszej akcji w debiucie? Zobacz w materiale wideo:

 

