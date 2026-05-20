17-latek zabrał głos po debiucie w kadrze. "Nogi drżały"

Siatkówka

W środowym meczu reprezentacji Polski z Serbią (2:3) zadebiutował Jakub Przybyłkowicz. Siatkarz pierwszoligowej Lechii Tomaszów Mazowiecki w chwili wejścia na parkiet miał dokładnie 17 lat i 13 dni. O swoich odczuciach po debiucie w kadrze opowiedział w wywiadzie z Martą Ćwiertniewicz z Polsatu Sport.

Polacy przegrali w Sosnowcu z Serbią w swoim pierwszym meczu towarzyskiego turnieju Silesia Cup. Przybyłkowicz został najmłodszym debiutantem w historii polskiej siatkówki.

 

- Czuję się bardzo dobrze. Jestem zadowolony z debiutu. Dziękuję trenerowi za to, że dał mi szansę. Wiadomo, że kiedy rozegrałem pierwsza piłkę i Kuba Majchrzak skończył akcję, to ciśnienie zeszło troszkę ze mnie. Tydzień temu się dowiedziałem, że będę w składzie meczowym. Rok wcześniej wydawało mi się, że droga do kadry seniorskiej jest bardzo długa - dodał.

 

17-latek przyznał, że niezwykle emocjonalnie potraktował swój debiut.

 

- Kiedy wchodziłem na boisko był dreszczyk emocji. Bardziej nogi drżały, niż były "motyle w brzuchu" - powiedział.

 

Inny z debiutantów Jakub Majchrzak też przyznał, że odczuwał stres.

 

- Po dobrych akcjach wszystko to znikło. Trener powiedział, że wszystkim da szansę. Debiut był niezły, szkoda, że zakończony przegraną. W tie-breaku mieliśmy przewagę, nie skończyliśmy kilku piłek - ocenił.

 

