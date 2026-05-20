Będzie zaskakujący transfer Legii? Kibice w Warszawie mogą być wściekli

Zjawiński rozgrywa bardzo dobry sezon w Betclic 1. Lidze, czego dowodem 19 goli i drugie miejsce w klasyfikacji strzelców. Wyprzedza go jedynie Angel Rodado z 21 trafieniami. Hiszpan z Wisły Kraków jest jednak kontuzjowany, więc Polak wciąż ma teoretyczne szanse na koronę króla strzelców, chociaż do zakończenia sezonu została już tylko jedna kolejka.

Kibiców bardziej od tego interesuje to, czy "Czarne Koszule" rzutem na taśmę dostaną się do baraży o awans do PKO BP Ekstraklasy. Warszawianie plasują się na siódmej lokacie ze stratą punktu do szóstego ŁKS-u. Muszą zatem zapunktować na wyjeździe z Odrą Opole i liczyć na wpadkę Łodzian u siebie z Górnikiem Łęczna.

Jeżeli Polonii nie uda się dostać do baraży, to niedzielny mecz w Opolu może być ostatnim dla Zjawińskiego w barwach ekipy z Konwiktorskiej. Nie będzie jednak musiał zmieniać otoczenia, ponieważ według doniesień Przeglądu Sportowego Onet, napastnik pozostanie w Warszawie i przeniesie się do Legii.

Część kibiców ze stolicy, która dopinguje Polonię, z pewnością nie będzie zadowolona z takiego transferu, ale dla Zjawińskiego byłby to naturalny kierunek w kontekście rozwoju. Tym bardziej, że "Wojskowi" będą potrzebować solidnego napastnika. W tym sezonie oczekiwań w ofensywie nie spełnił często krytykowany Mileta Rajović. Gdy zespół objął Marek Papszun, postanowiono sprowadzić Rafała Adamskiego z pierwszoligowej Pogoni Grodzisk Mazowiecki. Niewykluczone zatem, że Legia niebawem pozyska kolejnego snajpera z zaplecza PKO BP Ekstraklasy.

Warto podkreślić, że ekipa z Łazienkowskiej wciąż ma realne szanse, aby skończyć sezon na piątej pozycji i dostać się do europejskich pucharów. Warunkiem jest wygrana u siebie z Motorem Lublin, porażka Zagłębia Lubin w Białymstoku z Jagiellonią oraz porażka GKS-u Katowice w Szczecinie z Pogonią.

