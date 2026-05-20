Bergier ukarany! Komisja Ligi podjęła decyzję po skandalicznym geście
Sebastian Bergier poniósł konsekwencje za wykonanie skandalicznego gestu w kierunku kibiców Korony Kielce po piątkowym meczu Ekstraklasy. Rzecznik prasowy Widzewa Łódź Jakub Dyktyński przekazał, jaką decyzję podjęła Komisja Ligi.
"Decyzją Komisji Ligi Ekstraklasy Sebastian Bergier za zachowanie po meczu Korona Kielce - Widzew Łódź otrzymał karę finansową" - czytamy na portalu X. Rzecznik nie podał jednak, ile konkretnie wynosi kara.
Tym samym napastnik będzie mógł być brany przy ustalaniu kadry na mecz ostatniej kolejki Ekstraklasy z Piastem Gliwice. Nie ma wątpliwości, że będzie to najważniejsze spotkanie w sezonie, gdyż oba zespoły są zagrożone spadkiem.
Po 33. kolejkach Widzew zajmuje 15. miejsce w tabeli, mając w dorobku 39 punktów. Przed nim znajdują się Piast (13. - 41 pkt) oraz Cracovia (14. - 41 pkt). Ostatnią drużyną, która walczy o utrzymanie, jest Lechia Gdańsk, która plasuje się na 16. miejscu (38 pkt).