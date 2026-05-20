Bergier ukarany! Komisja Ligi podjęła decyzję po skandalicznym geście

"Decyzją Komisji Ligi Ekstraklasy Sebastian Bergier za zachowanie po meczu Korona Kielce - Widzew Łódź otrzymał karę finansową" - czytamy na portalu X. Rzecznik nie podał jednak, ile konkretnie wynosi kara.

ZOBACZ TAKŻE: Druga porażka Amerykanów na MŚ Elity

Tym samym napastnik będzie mógł być brany przy ustalaniu kadry na mecz ostatniej kolejki Ekstraklasy z Piastem Gliwice. Nie ma wątpliwości, że będzie to najważniejsze spotkanie w sezonie, gdyż oba zespoły są zagrożone spadkiem.

Po 33. kolejkach Widzew zajmuje 15. miejsce w tabeli, mając w dorobku 39 punktów. Przed nim znajdują się Piast (13. - 41 pkt) oraz Cracovia (14. - 41 pkt). Ostatnią drużyną, która walczy o utrzymanie, jest Lechia Gdańsk, która plasuje się na 16. miejscu (38 pkt).