Był poranek, a tu klub PlusLigi ogłosił. Co za wieści

Trenerem siatkarzy beniaminka ekstraklasy GKS Katowice pozostanie Emil Siewiorek. Podpisał nowy roczny kontrakt – poinformował klub w komunikacie.

Katowiczanie wygrali sezon zasadniczy pierwszej ligi, w finale play off okazali się lepsi od BBTS Bielsko-Biała (3-1 w meczach), który finiszował na szóstej pozycji.

 

Kiedy ekipie GKS pod koniec listopada 2024 zajrzało w oczy widmo spadku, doszło do zmiany trenera. Zwolnionego Grzegorza Słabego zastąpił jego asystent Emil Siewiorek. Nie zdołał utrzymać zespołu w PlusLidze, ale pozostał na stanowisku i w maju cieszył się z awansu.

 

- Trener Emil Siewiorek wypracował sobie sukces i decyzja o kontynuowaniu współpracy była naturalna. Chcemy pracować z ludźmi, do których mamy zaufanie i których praca przynosi efekty. W GKS dbamy o ciągłość pracy i doceniamy w ten sposób zaangażowanych pracowników. Doświadczenia z innych sekcji potwierdzają, że to sprawdzona metoda – wyjaśnił prezes wielosekcyjnego klubu Sławomir Witek.

 

Siewiorek nie ukrywał, że czeka go spore wyzwanie.

 

- Awans do PlusLigi to efekt ogromnej pracy zawodników, sztabu, działaczy i kibiców. Dziękuję za zaufanie i bardzo się cieszę, że nadal będę prowadził zespół w kolejnym sezonie. Ten sezon był wielkim wyzwaniem, które zakończyliśmy sukcesem. Przed nami kolejne, bo PlusLiga to jeszcze wyższy poziom sportowy – ocenił.

 

GKS prowadzi walczące o czołowe miejsca w najwyższych klasach rozgrywkowych drużyny piłkarskie kobiet i mężczyzn oraz hokeistów, aktualnych wicemistrzów Polski.

PAP
