Co za wieści od Wilfredo Leona! Radosna nowina tuż przed meczem siatkarzy
Wilfredo Leon po raz czwarty został ojcem. Przyjmujący Bogdanki LUK Lublin i reprezentacji Polski opublikował w mediach społecznościowych zdjęcie z żoną i najmłodszą pociechą.
Wilfredo i Małgorzata Leonowie to jedna z najbardziej rozpoznawalnych par w siatkarskim świecie. Para poznała się kilkanaście lat temu. Kobieta miała wówczas przeprowadzić wywiad z zawodnikiem. Kilka lat później zakochani wzięli ślub. W 2017 roku zostali rodzicami Natalii, w 2019 Christiana, a w 2023 Seleny.
W środę 20 maja Leon opublikował w mediach społecznościowych zdjęcie. Okazuje się, że został ojcem po raz czwarty. Fotografia przedstawia bowiem jego, jego żonę oraz najmłodszą pociechę.
"Wdzięczność" - można przeczytać w opisie postu.
Leon to aktualny wicemistrz Polski z Bogdanką LUK Lublin.