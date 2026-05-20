Co za wieści od Wilfredo Leona! Radosna nowina tuż przed meczem siatkarzy

Siatkówka

Wilfredo Leon po raz czwarty został ojcem. Przyjmujący Bogdanki LUK Lublin i reprezentacji Polski opublikował w mediach społecznościowych zdjęcie z żoną i najmłodszą pociechą.

Wilfredo i Małgorzata Leonowie to jedna z najbardziej rozpoznawalnych par w siatkarskim świecie. Para poznała się kilkanaście lat temu. Kobieta miała wówczas przeprowadzić wywiad z zawodnikiem. Kilka lat później zakochani wzięli ślub. W 2017 roku zostali rodzicami Natalii, w 2019 Christiana, a w 2023 Seleny. 

 

W środę 20 maja Leon opublikował w mediach społecznościowych zdjęcie. Okazuje się, że został ojcem po raz czwarty. Fotografia przedstawia bowiem jego, jego żonę oraz najmłodszą pociechę. 

 

"Wdzięczność" - można przeczytać w opisie postu. 

 

 

Leon to aktualny wicemistrz Polski z Bogdanką LUK Lublin.

