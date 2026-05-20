Cztery sety w Sosnowcu! Wicemistrzowie świata wygrali z Ukrainą
Bułgarscy siatkarze pokonali w Sosnowcu Ukrainę 3:1 (25:21, 27:29, 25:23, 25:22) w turnieju towarzyskim Silesia Cup. Wcześniej Polska przegrała z Serbią 2:3.
Wszystkie zespoły w czwartek będą miały dzień przerwy, by udać się do Katowic na kolejne spotkania. W piątek rywalem Polski będzie Ukraina, a Bułgarzy zmierzą się z Serbami.
Silesia Cup to jedyny turniej towarzyski, którzy biało-czerwoni rozegrają przed rozpoczynającą się 10 czerwca Ligą Narodów. W pierwszym tygodniu zmagań Polacy zmierzą się w chińskim Linyi z Kubą, Słowenią, Japonią i Ukrainą.
Program kolejnych dni Silesia Cup:
22 maja - Katowice:
Serbia - Bułgaria (godz. 17.00)
Polska - Ukraina (20.00)
23 maja - Katowice:
Serbia - Ukraina (17.00)
Polska - Bułgaria (20.00)