Cztery sety w Sosnowcu! Wicemistrzowie świata wygrali z Ukrainą

Siatkówka

Bułgarscy siatkarze pokonali w Sosnowcu Ukrainę 3:1 (25:21, 27:29, 25:23, 25:22) w turnieju towarzyskim Silesia Cup. Wcześniej Polska przegrała z Serbią 2:3.

Mężczyzna w zielonej koszulce z flagą Bułgarii na piersi, w okularach.
fot: PAP
Trener reprezentacji Bułgarii Gianlorenzo Blengini

Wszystkie zespoły w czwartek będą miały dzień przerwy, by udać się do Katowic na kolejne spotkania. W piątek rywalem Polski będzie Ukraina, a Bułgarzy zmierzą się z Serbami.

 

ZOBACZ TAKŻE: Turniej towarzyski w Katowicach i Sosnowcu. Kiedy gra reprezentacja Polski siatkarzy? Transmisje TV

 

Silesia Cup to jedyny turniej towarzyski, którzy biało-czerwoni rozegrają przed rozpoczynającą się 10 czerwca Ligą Narodów. W pierwszym tygodniu zmagań Polacy zmierzą się w chińskim Linyi z Kubą, Słowenią, Japonią i Ukrainą.

 

Program kolejnych dni Silesia Cup:

 

22 maja - Katowice:


Serbia - Bułgaria (godz. 17.00)
Polska - Ukraina (20.00)

 

23 maja - Katowice:


Serbia - Ukraina (17.00)
Polska - Bułgaria (20.00)

 

Zobacz także

Turniej towarzyski siatkarzy w Katowicach i Sosnowcu. Wyniki i skróty meczów (WIDEO)

PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
BUŁGARIAINNEMECZ TOWARZYSKISIATKÓWKASILESIA CUPUKRAINA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Najmłodszy siatkarz w historii polskiej kadry już zachwyca!
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 