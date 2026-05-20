Djokovic oficjalnie to ogłosił! Taka zmiana tuż przed French Open

Djokovic od jakiegoś czasu pozostawał bez trenera. Warto jednak dodać, że Serb nieczęsto pojawiał się na korcie. Ostatnie spotkanie rozegrał w maju podczas drugiej rundy turnieju w Rzymie. Wcześniej rywalizował w marcu w Indian Wells.

Fanów popularnego "Nole" niespecjalnie to jednak dziwi. 38-latek już od jakiegoś czasu opuszcza sporą część turniejów, szykując się do tych najważniejszych - w tym Wielkich Szlemów.

I to właśnie przed rozpoczęciem jednego z nich zdecydował się ogłosić nowinę dotyczącą sztabu szkoleniowego. Na kilka dni przed startem rywalizacji na kortach im. Rolanda Garrosa Serb ogłosił, że w jego boksie zasiadać będzie Viktor Troicki.

Djokovic i Troicki bardzo dobrze się znają. Rywalizowali ze sobą aż 14 razy (13 pojedynków wygrał "Nole"). Co więcej, wspólnie grali w kadrze narodowej.

French Open rozpocznie się 24 maja i potrwa to 7 czerwca. Djoković wygrywał ten turniej trzykrotnie - w 2016, 2021 i 2023 roku.

